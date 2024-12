Le Mexique lance un «bouton d'alerte» pour ses ressortissants

On a raté son mariage? Aux Etats-Unis, on fête son divorce

Beaucoup d'entre eux vivent et travaillent sans documents légaux aux Etats-Unis. On estime que les Mexicains installés aux Etats-Unis auront envoyé au total «près de 66,5 milliards de dollars au pays en 2024, ce qui représentera 3,7% du PIB national», indique la banque BBVA dans un document du 29 août.

Le Mexique est en contact avec les gouvernements des autres pays de la région d'où partent des candidats au rêve américain, comme le Honduras et le Guatemala, a précisé le ministre mexicain. Une rencontre ministérielle est prévue.

Elu le 5 novembre, le candidat républicain Donald Trump sera investi le 20 janvier. Le milliardaire a qualifié «d'invasion» l'entrée de migrants sans visa aux Etats-Unis par la frontière de son pays avec le Mexique. Il a promis de mettre en oeuvre «la plus grande opération d'expulsion (d'étrangers) dans l'histoire des Etats-Unis» en déclarant l'état d'urgence et en s'appuyant sur l'armée.

L'application devrait également envoyer un message aux proches de la personne et au ministère des Affaires étrangères, a ajouté Juan Ramon de la Fuente lors de la conférence de presse matinale de la présidente Claudia Sheinbaum. L'application sera disponible en janvier, a-t-il précisé.

Le Mexique dispose d'un réseau d'une cinquantaine de consulats aux Etats-Unis au service des 12 millions de migrants mexicains au nord du Rio Grande, sans compter les binationaux et les descendants de Mexicains.

«Si tu te trouves en situation d'arrestation imminente, tu actives un bouton d'alerte qui envoie un signal au consulat le plus proche», a détaillé le ministre des Affaires étrangères mexicain Juan Ramon de la Fuente.

Pourquoi une première grande guerre pour l'eau se profile ici

Un barrage met l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan dans une situation dangereuse. Les trois pays poursuivent chacun leurs propres intérêts. Les experts mettent en garde: sans efforts diplomatiques, la guerre menace.

Dans le monde entier, les luttes pour les ressources portent souvent sur les gisements de pétrole ou de gaz. Mais en raison de la crise climatique, une autre ressource est de plus en plus au centre des tensions internationales: l'eau. Le conflit autour du méga-barrage de Grand-Ethiopian Renaissance (GERD) en Ethiopie en est un exemple. Ici, le litige concernant le barrage recèle un potentiel d'escalade considérable entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie.