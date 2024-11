Donald Trump et Paul Perez, président du National Border Patrol Council, à la frontière sud avec le Mexique, le 22 août 2024. Image: AP

Voici 5 promesses que Trump «veut tenir»

Environnement, économie, immigration: tour d'horizon du programme politique de Donald Trump, qui fera son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025.

«Nous allons atteindre de nouveaux sommets, gagner en importance, guérir notre pays, prendre soin de notre pays qui a besoin d’aide. Nous allons tout réparer, régler tous les problèmes», déclarait ce mercredi Donald Trump dans son discours de victoire. Il décrivait sa volonté politique ainsi:

«Promesses faites, promesses tenues. Nous allons tenir nos promesses»

Alors, qu'a-t-il promis aux Américains au cours de sa campagne? Expulsion des migrants clandestins, hausse des taxes sur les importations, réduction des protections contre le changement climatique ou «restauration de la paix en Europe»: retour sur les principales mesures du programme politique du 47e président des Etats-Unis.

Immigration

Appelé Project 2025, le programme de Donald Trump veut mener «la plus grande opération d'expulsion des migrants clandestins» et allouer plus de moyens à l'agence de police de contrôle des frontières (ICE).

A ceci s'ajoute, entre autres, l'achèvement de la construction du mur qui sépare les Etats-Unis et le Mexique, l'utilisation de l'armée pour déporter les migrants illégaux et le rétablissement du Travel Ban, un décret – instauré par Trump en 2017 puis révoqué par Biden en 2021 – qui interdit l'entrée sur sol américain aux réfugiés et ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, listent divers médias, dont Brut et le Washington Post.

Economie et pouvoir d'achat

L'une des mesures fortes du programme économique du républicain est la taxation de 10 à 20% en plus des importations de produis étrangers, allant jusqu'à 60% pour ceux en provenance de Chine. Des droits de douane importants qui permettraient de financer une baisse des impôts sur le revenu des Américains après plusieurs années d'inflation.

Le milliardaire souhaite aussi baisser les impôts sur les sociétés, relocaliser certaines industries et faire des Etats-Unis «la capitale de la cryptomonnaie».

Environnement

A l'agenda de 2025? La réduction des mesures de protection contre le changement climatique. Par exemple? La suppression de la National Oceanic and Atmospheric Administration, en charge de suivre le changement climatique et de prévoir la météo. Car selon Trump, il s'agirait de «l'un des principaux moteurs de l'industrie de l'alarme sur le changement climatique».

Les Etats-Unis désirent, de plus, sortir de l'accord de Paris – une mesure déjà prise sous le premier mandat de Donald Trump avant que Joe Biden ne le réintègre en 2020 –, restreindre la production de pétrole, de gaz et de charbon, et intensifier les forages en Arctique dans le but d'augmenter le stock de pétrole des Etats-Unis.

Droit à l'avortement

Le programme de Trump – dont la position sur l'avortement reste ambiguë – comprend des propositions «qui l'encouragent à diriger la nation pour restaurer une culture de la vie en Amérique», cite le Washington Post. Comment? En poursuivant les personnes qui commandent des pilules abortives, car ces dernières «représentent la plus grande menace pour les enfants à naître dans le monde post-Roe», selon le document de 900 pages. Les personnes fournissant des soins d'avortement pourraient quant à elles être menacées et considérées comme des criminelles.

D'autres mesures en ce sens sont inscrites dans le texte, comme le fait de rendre plus difficile la prise en charge par les assurances de certains contraceptifs d'urgence.

Politique étrangère

Donald Trump a affirmé soutenir l'Etat d'Israël et a dénoncé les montants débloqués par Washington pour Kiev. Il veut également «restaurer la paix en Europe», indiquant que la fin de la guerre en Ukraine est dans l'intérêt des Etats-Unis.