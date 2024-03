Cette ville américaine a été attaquée par des plantes

Vidéo: watson

Ces plantes sont plus dangereuses que vous ne le pensez

La ville de South Jordan, située à 30 kilomètres à peine au sud de Salt Lake City, dans l'Utah a été envahie des célèbres boules d'herbes roulantes. Des images dignes d'un western.

Une légère bourrasque balaie la steppe, soulevant un peu de sable. Deux hommes se font face, seuls au milieu de nulle part, la main sur le colt, prêt à dégainer. Ils semblent tendus, les yeux plissés par le soleil brûlant et impitoyable. La tension monte d'un cran. Puis: changement de caméra. Un petit buisson d'épines roule innocemment entre les deux cow-boys.

Cette scène pourrait être tirée de n'importe quel western. Ces boules de broussailles épineuses s'appellent en anglais «tumbleweed», «herbes qui roulent» en français et elles sont souvent utilisées comme figures de style dans les films, soit pour symboliser les étendues infinies, vides et sauvages du Far West, soit pour représenter des lieux abandonnés ou une ambiance ennuyeuse.

Mais ce week-end, à South Jordan, dans l'état américain de l'Utah, l'ambiance était tout sauf barbante. Précisément à cause de ces tumbleweeds. La ville, située à 30 kilomètres à peine au sud de Salt Lake City, en a été littéralement envahie en raison de vents violents de plus de 100 km/h. Les images sont spectaculaires.

Même si ces vidéos ont l'air cool, il ne faut pas s'approcher trop près de ces broussailles baladeuses. Elles piquent et peuvent également provoquer des réactions allergiques et des éruptions cutanées. En outre, elles représentent un risque d'incendie important, surtout en si grand nombre. Les broussailles sèches sont un excellent allume-feu.

Leur déblayage n'a donc pas traîné à South Jordan. Les riverains ont nettoyé leurs rues à l'aide de charrues et de râteaux, et les employés municipaux ont ramassé les tumbleweeds dans des bennes à ordures avant de les éliminer. Ce n'est pas le premier «tumble-mageddon», a déclaré une porte-parole de la ville.

Une immigrante mal accueillie

Alors que leur apparition dans de nombreux westerns leur donne des airs très américains, les tumbleweeds n'ont en fait rien d'une plante endémique. Ironiquement, il s'agit d'une plante russe – la salicorne ruthénienne ou «russian thistle». Elle serait arrivée dans le Dakota du Sud en 1870, passagère clandestine d'une cargaison de lin.

Ce buisson épineux est également appelé «cactus russe» ou «wind witch». Image: wikimedia commons

Depuis, l'espèce s'est révélée comme la plus invasive de tout le pays. Elle s'est rapidement répandue dans les Grandes Plaines au nord des Rocheuses, où elle a trouvé un habitat optimal, écrit le National History Museum. Aujourd'hui, on trouve cette plante dans tous les états américains, à l'exception de l'Alaska et de la Floride.

