Le livre audio de Melania Trump va vous étonner

Les Trump vivent la plupart du temps séparés depuis l'entrée en fonction du président, Melania passant la plus grande partie de son temps à New York, où leur fils Barron, âgé de 19 ans, est inscrit à l'université. Une discrétion qui ne l'a pas empêchée de mener des projets rémunérateurs, dont une série documentaire produite par Amazon, pour laquelle elle aurait signé un contrat de plusieurs dizaines de millions de dollars. (mbr avec ats)

C'est sur ses réseaux sociaux que Melania Trump a fait part de la publication imminente de cet enregistrement de sept heures, disponible pour la modique somme de 25 dollars. Dans une courte vidéo en noir et blanc, on peut entendre une voix imitant l'accent caractéristique de l'ex-mannequin de 55 ans, née en Slovénie, dire: «Mon histoire, ma perspective, la vérité».

La Chine passe un cap dans la guerre des drones

Le vaisseau-mère de drones Jiu Tian doit effectuer son premier vol le mois prochain. face à cet engin sans pilote qui pourra libérer des nuées de drones destructeurs, les experts occidentaux s'alarment.

On se croirait presque dans Star Wars, au moment où les chasseurs TIE jaillissent du destroyer stellaire pour assaillir les vaisseaux spaciaux de Luke Skywalker et de ses compagnons de la rébellion. Encore plus fort, l'immense vaisseau-mère d'Independence Day, qui abritait non seulement des ovnis quasi-invisibles, mais également une armée entière d'extraterrestres.