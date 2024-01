«Je suspends ma campagne pour la présidence des Etats-Unis», a-t-il déclaré. Keystone

Primaires républicaines: le candidat anti-Trump Christie se retire

Chris Christie, le seul candidat aux primaires républicaines qui critiquait l'ancien président américain Donald Trump sans ménagement, a annoncé jeter l'éponge mercredi, à quelques jours des caucus de l'Iowa.

«Je suspends ma campagne pour la présidence des Etats-Unis», a-t-il déclaré à ses soutiens à Windham, dans l'Etat du New Hampshire. L'ancien gouverneur du New Jersey, âgé de 61 ans, fut jadis un soutien de Donald Trump, mais dépeint maintenant le milliardaire comme égocentrique et malhonnête.

Sur X (ex-Twitter), Chris Christie a déclaré qu'il ferait tout son possible pour barrer la route de Donald Trump:

«Je vous promets ceci: je veillerai à ne jamais permettre à Donald Trump de redevenir président des États-Unis. C'est plus important que ma propre ambition personnelle»

La candidature de l'ancien gouverneur du New Jersey n'avait jamais réellement décollé dans les sondages.

Dans son discours, Christie n'a soutenu aucun de ses rivaux et n'a pas non plus évoqué leurs perspectives face à Trump, mais en a profité pour dénoncer la déférence de ses adversaires à l'égard de l'ancien président, et n'a fait aucune remarque positive sur leurs candidatures. (ats/max)