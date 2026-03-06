assez ensoleillé12°
Markwayne Mullin va remplacer Kristi Noem: ce que l'on sait

Markwayne Mullin va remplacer Kristi Noem
Markwayne Mullin devrait diriger le ministère américain de la Sécurité intérieure.Image: Moment RF

Cet ex-combattant de MMA va remplacer la «Barbie de Trump»

Il ne possède pas de diplôme et n'a pas peur d'en venir aux mains. Markwayne Mullin, le seul autochtone du sénat, devrait remplacer la «Barbie» de Trump à la Sécurité intérieure.
06.03.2026, 16:5706.03.2026, 16:57
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Kristi Noem a fini par aller trop loin. Jeudi soir, le président américain Donald Trump a finalement annoncé qu’elle perdait son poste à la tête du ministère de la Sécurité intérieure, après, notamment, ses prises de position sur les drames de Minneapolis ou encore des accusations d'affaire extra-conjugale.

Nous vous en parlions ici 👇🏼

Donald Trump a limogé sa «Barbie de l’immigration»

ÀA sa place, c'est Markwayne Mullin, sénateur de l’Oklahoma, qui devrait être nommé. Celui-ci devra encore être confirmé par le Sénat le 31 mars prochain. Voici ce que l’on sait de ce républicain pur jus et fervent défenseur du clan Maga.

Le seul sénateur sans diplôme

Ce conservateur siège au Sénat depuis 2023. Il est le seul sénateur à ne pas posséder au moins un bachelor. Auparavant, il avait siégé durant dix ans au Congrès.

Selon la BBC, le républicain soutient surtout Donald Trump depuis sa dernière entrée en fonction à Washington. Il avait notamment approuvé la politique d'immigration de l'administration, avant le limogeage de Kristi Noem.

Trump remplace sa «Barbie» par «un guerrier MAGA»

Il avait également critiqué le blocage budgétaire de l'automne dernier, qui avait aussi touché le département de la Sécurité intérieure, et en avait imputé la responsabilité aux démocrates.

Markwayne Mullin s'est par ailleurs clairement positionné contre l’avortement. Le sénateur a soutenu plusieurs initiatives au Congrès réclamant des règles plus strictes en matière d’IVG.

En 2021, Markwayne Mullin se trouvait au Capitole lorsque celui-ci a été pris d’assaut par des partisans en colère de Donald Trump. Il a aidé à barricader des portes et a menacé les intrus de se battre contre eux si cela devenait nécessaire.

Plus tard, Markwayne Mullin avait mis en garde contre l'intention de Donald Trump de gracier des assaillants du Capitole qui avaient été emprisonnés. Selon lui, quiconque attaque la police doit en payer le prix. Mais le président américain ne l'avait pas écouté, et avait maintenu sa décision. Interrogé par CNN, Markwayne Mullin avait finalement déclaré qu'en élisant Donald Trump, le peuple américain avait choisi de regarder vers l’avenir.

Il promet d'appliquer les lois

Jeudi, face à des journalistes, le conservateur a déclaré vouloir veiller à l’application des directives adoptées par le Congrès, même si elles ne correspondaient pas à ses propres convictions.

«Plus effrayé que jamais»: les hésitations de Trump inquiètent

Il a également laissé entendre qu’il entendait agir fermement sur la question de l’immigration. Par le passé, Markwayne Mullin avait, à plusieurs reprises, démontré qu’il appartenait au camp des tenants de la ligne dure de son parti.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Markwayne Mullin explique:

«Je me fiche que tu sois ici depuis un an ou depuis 20 ans. Si tu es ici illégalement, tu es un criminel»

Selon lui, il n’existe aucune différence entre les petits et les grands crimes.

Célèbre pour ses provocations

Aux yeux de nombreux Américains, Markwayne Mullin s’est fait connaître lors d’un épisode survenu au Sénat en novembre 2023. Il avait alors provoqué le syndicaliste Sean O’Brien, lui proposant de se battre.

Sean O’Brien avait critiqué Markwayne Mullin sur les réseaux sociaux et l’avait notamment qualifié de clown. C'est Bernie Sanders qui était intervenu pour empêcher la bagarre.

Vidéo: YouTube/CBS News

Entre-temps, les deux hommes avaient mis fin à leur querelle, comme Markwayne Mullin l’avait lui-même annoncé sur les réseaux sociaux. Sean O’Brien avait également indiqué au média The Hill qu’il soutenait Markwayne Mullin dans ses nouvelles fonctions. Sean O’Brien a expliqué:

«Si quelqu’un est prêt à se lever pour protéger l’Amérique, c’est bien Markwayne Mullin»

Markwayne Mullin aime provoquer et ne s'en cache pas. En février dernier, il avait publié sur X une vidéo dans laquelle il s’en prenait au sénateur Bernie Sanders. Lorsque ce dernier lui reprochait, au cours d’une discussion, de l’attaquer, Markwayne Mullin répliquait peu après:

«Si votre opinion m’intéressait, je vous la demanderais. Mais ce n'est pas le cas. Vous faites partie du problème, parce que vous êtes assis sur ce siège depuis plus longtemps que moi je suis en vie»

Markwayne Mullin a également suscité des critiques fin janvier après la mort d’Alex Pretti, l'homme de 37 ans, abattu par des agents fédéraux de l’immigration lors d’une intervention à Minneapolis. Les autorités avaient affirmé qu’il avait sorti une arme à feu, une version contestée par des témoins et par sa famille.

Deux jours plus tard, Markwayne Mullin commentait:

«Les citoyens respectueux de la loi ont tout à fait le droit de porter une arme. Mais ils n’ont PAS le droit d’entraver l’action des forces de l’ordre lors d’une intervention ou de commettre une autre infraction avec celle-ci. Ce n’est pas compliqué.»

Markwayne Mullin a également défendu la mort de Renée Good. Selon Markwayne Mullin, les agents de l’ICE n’avaient pas d’autre choix que d'intervenir.

Un ancien combattant de MMA

Markwayne Mullin a grandi à la campagne et a autrefois été combattant de MMA. L’homme de 48 ans est marié et père de 6 enfants. A 20 ans, il a repris l’entreprise de plomberie de son père lorsque celui-ci était tombé malade. Depuis, il possède plusieurs sociétés.

Comme l'explique CNN, ce chrétien pratiquant est membre de la Cherokee Nation, aujourd’hui la plus grande tribu autochtone d’Amérique du Nord. Il est le seul élu d'origine indienne.

partager sur Facebookpartager sur X
