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Drones explosifs et tireurs embusqués: l'attentat qui visait Trump

Drones explosifs et tireurs embusqués: l'attentat qui visait Trump

Les autorités américaines affirment avoir déjoué un projet d’attentat visant le 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Le FBI affirme avoir empêché une attaque lors de la fête de Trump.image: getty/watson
Les autorités américaines affirment avoir déjoué un projet d’attentat visant le 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison-Blanche. Selon l’enquête, des drones explosifs et des tireurs embusqués devaient frapper l’événement de MMA organisé dimanche devant plusieurs milliers d’invités.
17.06.2026, 06:2817.06.2026, 06:28

Les autorités judiciaires américaines ont affirmé mardi avoir déjoué un projet d'attentat visant le 80e anniversaire du président Donald Trump à la Maison-Blanche dimanche, et le show d'arts martiaux mixtes (MMA) organisé pour l'occasion.

Le ministère de la Justice a annoncé dans un communiqué l'arrestation, la semaine dernière, et l'inculpation de cinq hommes âgés de 19 à 32 ans en Ohio, deux en Californie, un dans le Missouri et un au Nebraska.

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Ces arrestations ont empêché les suspects de mener à bien leur projet, consistant à lancer des drones chargés d'explosifs dans les environs du lieu du spectacle de MMA pour déclencher une évacuation et permettre ainsi à des tireurs embusqués d'abattre de hauts responsables assistant à l'événement, selon l'accusation.

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Un show XXXL avait été organisé pour l'anniversaire du président américain.Keystone

«Le FBI, nos partenaires des forces de police et nos procureurs ont fait ce qu'ils font tous les jours pour rendre l'Amérique sûre, par leur réaction rapide et leur vigilance, en enquêtant sur le projet présumé et en le faisant échouer avant qu'il ne puisse être mis à exécution», a déclaré le ministre de la Justice par intérim, Todd Blanche, cité dans le texte.

L'annonce avait été faite initialement sur X par le directeur de la police fédérale, Kash Patel, se félicitant que «les attaques qui auraient été planifiées aient été stoppées net».

«Protéger le président des Etats-Unis et l'enceinte de la Maison-Blanche est la priorité numéro un du Secret Service», a souligné le directeur de cette agence fédérale, Sean Curran, faisant état d'une «augmentation spectaculaire des menaces» contre les hautes personnalités américaines dont celle-ci est chargée de garantir la sécurité.

Suspect signalé par ses parents

Le FBI a été alerté le 11 juin par la police locale du comté de Knox dans l'Ohio, sur le comportement d'un suspect de 19 ans, Tycen Proper, signalé par ses parents aux autorités locales. Ce sont les interrogatoires du jeune homme et la découverte des armes qu'il détenait et des communications entretenues depuis plusieurs mois avec des complices présumés qui ont permis aux enquêteurs de découvrir le projet, selon les autorités.

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En déplacement en France pour le sommet du G7, Donald Trump, qui a fait l'objet d'au moins trois tentatives d'assassinat depuis deux ans, a dit ne pas être au courant de cette menace.

U.S. President Donald Trump arrives to attend a musical interlude before a gala dinner as part of the G7 summit, in Evian-les-Bains, France, Tuesday June 16, 2026. (Ludovic MARIN/Pool Photo via AP) Do ...
Depuis Evian, Donald Trump a affirmé ne pas être au courant de ce projet d'attentat.Keystone

«Le président Trump et tout le gouvernement sont reconnaissants au FBI et au Secret Service et à tous les membres héroïques des forces de l'ordre qui travaillent sans relâche pour garantir notre sécurité», a réagi sur X la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt.

Le président américain a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison-Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un show au fort accent politique. «L'un des jours les plus excitants de l'histoire de notre légendaire Maison-Blanche!», avait-il claironné sur son réseau Truth Social.

Plus de 4000 invités triés sur le volet étaient installés autour de la cage, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et David Ellison, patron de Paramount et allié de Donald Trump, dont la chaîne détenait les droits exclusifs de diffusion. Quelque 100 000 spectateurs s'étaient également massés dans un parc adjacent pour suivre les combats sur écran géant et écouter les hommages au président de certains vainqueurs de combats.

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Le spectacle, évalué à 60 millions de dollars par la presse américaine, a fait grincer des dents, certains dénonçant des dépenses somptuaires dans une conjoncture plombée par la guerre en Iran. La Maison-Blanche a cependant affirmé que l'UFC, la fédération de MMA, a réglé la facture. D'autres y ont vu un mélange des genres douteux entre un tel événement et le symbole du pouvoir exécutif américain. (mbr/ats)

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