Un policier et un immigré blessés par un agent de l'ICE
Un policier américain et un suspect ont été blessés mardi lorsqu'un agent de la police de l'immigration (ICE) a ouvert le feu lors d'un contrôle migratoire à Los Angeles, a annoncé le gouvernement.
L'incident s'est produit alors que plusieurs agents d'ICE tentaient d'arrêter un «étranger en situation irrégulière» lors d'une opération soutenue par des marshals américains, a déclaré Tricia McLaughlin, une porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure.
«L'étranger en situation irrégulière a utilisé son véhicule comme arme et a commencé à percuter le véhicule des forces de l'ordre dans une tentative de fuite», a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux.
«L'étranger en situation irrégulière a été touché au coude», et un des marshals «a été blessé à la main par une balle ayant ricoché. Les deux sont à l'hôpital.»
UPDATE: Alleged Illegal Immigrant TikToker ‘Richard’ Still in Hospital After Attempt to Hit ICE Agents with Car…— Charles Watts (@CharlesWatts_) October 22, 2025
According to reports, popular TikTok creator ‘Richard’ (RichardLA18) was shot in the arm and arrested after ICE agents attempted to arrest him in Los Angeles. A U.S.… https://t.co/7qRoo6q8Nx pic.twitter.com/0hMRl3QqXV
L'utilisation de véhicules des forces de l'ordre pour immobiliser des voitures s'est banalisée ces derniers mois, lors des descentes la police de l'immigration qui se sont intensifiées pour remplir les promesses d'expulsions massives du président Donald Trump.
Dans plusieurs cas documentés, des agents ont affirmé avoir été percutés, mais des vidéos les montrant en train de percuter eux-mêmes la voiture du suspect ciblé ont émergé plus tard.
La semaine dernière, un militant du comté de Ventura, près de Los Angeles, a été arrêté après une collision pour laquelle les agents l'ont désigné comme coupable. Les images tournées par les témoins de la scène montrent au contraire leur véhicule percuter volontairement celui du suspect.
A Chicago, une femme a récemment été arrêtée après qu'elle aurait percuté une voiture officielle, mais ses avocats ont soutenu que c'est elle qui avait été percutée par les agents. (mbr/ats)