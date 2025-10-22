Un policier et un immigré blessés par un agent de l'ICE

Plusieurs agents d'ICE tentaient d'arrêter un «étranger en situation irrégulière». capture d'écran

Un agent de l’immigration a ouvert le feu lors d’un contrôle à Los Angeles, blessant un suspect et un marshal américain. L’incident relance les critiques contre les méthodes musclées de la police migratoire sous l’administration Trump.

Un policier américain et un suspect ont été blessés mardi lorsqu'un agent de la police de l'immigration (ICE) a ouvert le feu lors d'un contrôle migratoire à Los Angeles, a annoncé le gouvernement.

L'incident s'est produit alors que plusieurs agents d'ICE tentaient d'arrêter un «étranger en situation irrégulière» lors d'une opération soutenue par des marshals américains, a déclaré Tricia McLaughlin, une porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure.

«L'étranger en situation irrégulière a utilisé son véhicule comme arme et a commencé à percuter le véhicule des forces de l'ordre dans une tentative de fuite», a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux.

«Craignant pour la sécurité du public et des forces de l'ordre, nos agents ont suivi leur formation et ont tiré des coups de feu défensifs» Tricia McLaughlin, une porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure

«L'étranger en situation irrégulière a été touché au coude», et un des marshals «a été blessé à la main par une balle ayant ricoché. Les deux sont à l'hôpital.»



L'utilisation de véhicules des forces de l'ordre pour immobiliser des voitures s'est banalisée ces derniers mois, lors des descentes la police de l'immigration qui se sont intensifiées pour remplir les promesses d'expulsions massives du président Donald Trump.

Dans plusieurs cas documentés, des agents ont affirmé avoir été percutés, mais des vidéos les montrant en train de percuter eux-mêmes la voiture du suspect ciblé ont émergé plus tard.

La semaine dernière, un militant du comté de Ventura, près de Los Angeles, a été arrêté après une collision pour laquelle les agents l'ont désigné comme coupable. Les images tournées par les témoins de la scène montrent au contraire leur véhicule percuter volontairement celui du suspect.

A Chicago, une femme a récemment été arrêtée après qu'elle aurait percuté une voiture officielle, mais ses avocats ont soutenu que c'est elle qui avait été percutée par les agents. (mbr/ats)