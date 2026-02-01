assez ensoleillé
Capgemini n'assume plus d'être liée à la police ICE

epaselect epa12695359 People gather during the rally &#039;Protest for Humanity&#039; outside the Public Theater in New York, New York, USA, 31 January 2026. The event comes after federal agents fatal ...
Des manifestants réunis à New York lors du rassemblement «Protest for Humanity».Keystone

Cette entreprise européenne n'assume plus d'être liée à la police ICE

Face à la polémique suscitée par un contrat avec la police américaine de l’immigration, le groupe français Capgemini a décidé de céder sa filiale Capgemini Government Solutions, qui avait développé un outil pour l’ICE.
01.02.2026, 11:0401.02.2026, 11:09

Le géant français de l'informatique Capgemini a annoncé dimanche la mise en vente de sa filiale travaillant pour la police américaine de l'immigration, l'ICE, après la polémique suscitée par un contrat.

«Capgemini va mettre en vente sa filiale Capgemini Government Solutions» et «le processus de cession de cette entité, qui représente 0,4% du chiffre d'affaires estimé du groupe en 2025 (moins de 2% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis), sera initié immédiatement», a précisé l'entreprise dans un communiqué.

Outil d'identification et de localisation

Selon des informations de l'association L'Observatoire des multinationales publiées la semaine dernière et développées par France 2, Capgemini a notamment fourni à l'ICE un outil d'identification et de localisation de personnes étrangères, alors que cette police fédérale est mobilisée par le président américain Donald Trump dans une vaste campagne anti-immigration.

Sa punchline contre Trump a fait mouche

Un conseil d'administration extraordinaire de Capgemini avait été convoqué ce week-end. Dans un message interne envoyé aux salariés, le groupe avait précisé que le contrat litigieux, attribué en décembre, «faisait l'objet d'un recours».

Capgemini «a estimé que les contraintes légales habituelles imposées aux Etats-Unis pour contracter avec des entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au groupe d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs du groupe», explique-t-il dans son communiqué.

Depuis plusieurs jours en France, des responsables syndicaux et politiques avaient interpellé le groupe sur sa responsabilité.

Coté au CAC 40, l'indice vedette de la Bourse de Paris, Capgemini est présent dans une cinquantaine de pays dans le monde. (tib/ats)

