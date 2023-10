Après deux échecs, Jim Jordan ne vas pas tenter d'être élu président de la Chambre des représentants ce jeudi soir. Mais c'est quoi le plan? Image: getty

Le «terroriste législatif» des Etats-Unis envisagerait d'abandonner

Après deux échecs successifs pour s'emparer du marteau de speaker de la Chambre des représentants, Jim Jordan serait prêt à jeter l'éponge. Selon des initiés du Congrès, le républicain qualifié de «dangereux extrémiste» aurait renoncé à réclamer un troisième tour de scrutin ce jeudi.

Un bon vieux diction veut que «jamais deux sans trois». Ce ne serait pas le mantra du représentant Jim Jordan. Après une première tentative infructueuse mardi, puis une seconde mercredi, le républicain de l'Ohio, faute d'avoir réussi à rassembler les soutiens nécessaires dans son propre camp, aurait laissé tomber l'idée d'un troisième essai, selon des sources bien placées du Washington Post.

Un plan secret en coulisses

C'est une 16e journée que la Chambre des représentants a entamée sans orateur ce jeudi, après l'éviction de son président, Kevin McCarthy, le 3 octobre. 16 jours au point mort pour le principal moteur législatif du pays, alors que la date limite de financement du gouvernement approche à grands pas. Le temps presse pour se trouver un nouveau leader.

Mais alors que le redouté «shutdown» guette, en coulisses, une poignée de démocrates et de républicains centristes seraient à l'oeuvre pour établir un plan alternatif: étendre les pouvoirs du président par intérim, Patrick McHenry, le temps que les législateurs du Grand Old Party se mettent d'accord sur un nouveau président.

Des rumeurs balayées par le principal concerné, alors qu'il se rendait à une réunion plus tôt ce jeudi. Patrick McHenry a affirmé haut et fort que son objectif reste, encore et toujours, «de faire élire Jim Jordan comme président».

Côté démocrate, on nie farouchement tout plan secret pour renforcer le pouvoir du président pro tempore. Officiellement, le leader de la Chambre, Hakeem Jeffries, n'a pas caché que sa priorité demeurait de faire barrage à Jim Jordan, ce «danger clair et présent pour notre démocratie et d’illustration de l’extrémisme MAGA». Dans les annales du Congrès, le plan serait toutefois soutenu parmi les huiles du Parti démocrate, affirme le Washington Post.

Quant à Jim Jordan, qui reste le président désigné par les républicains, il n'a pas toujours pas officiellement abandonné sa candidature. Selon des sources à CNN, le favori se réserve la possibilité d'organiser un vote à tout moment. Jamais deux sans trois? On verra bien.