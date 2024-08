Trump et Harris s'affrontent sur leur débat télévisé

Pourquoi le web est envahi de noix de coco à cause de Kamala Harris

L'ex-procureure et ancienne sénatrice de Californie doit également annoncer dans les tout prochains jours le choix de son colistier, appelé à devenir vice-président si elle est élue. Le duo entamera ensuite, à partir de mardi, une tournée dans pas moins de sept Etats clés, qu'il sillonnera en cinq jours, a annoncé son équipe de campagne. (ats)

L'événement doit avoir lieu dans le même endroit que celui choisi par Kamala Harris pour un meeting mardi, et où elle avait rassemblé une foule importante. Les deux rassemblements ne manqueront donc pas d'être comparés. Kamala Harris doit pour sa part accepter officiellement l'investiture du parti démocrate pour l'élection de novembre après la clôture lundi du vote des délégués démocrates.

L'ancien président cherche à reprendre l'ascendant, alors que depuis l'annonce du retrait de Joe Biden, Kamala Harris bénéficie d'une dynamique positive, amassant de meilleurs sondages que le président, un regain de mobilisation et une collecte de fonds en plein envol. Samedi en fin d'après-midi, Donald Trump doit tenir un meeting de campagne à Atlanta, en Géorgie, accompagné de son colistier, J.D. Vance.

Après le retrait du démocrate, le porte-parole de Donald Trump, Steven Cheung, avait jugé qu'il était «inapproprié» de maintenir le deuxième débat prévu sur ABC. Selon Donald Trump, le débat sur Fox News aurait lieu en Pennsylvanie et devant un public. Il a affirmé que la date du 4 septembre était «pratique et appropriée», car elle précède de peu le début du vote anticipé pour l'élection présidentielle.

Donald Trump «doit arrêter de jouer à ce petit jeu et se présenter au débat auquel il s'était déjà engagé le 10 septembre» sur ABC, a déclaré samedi matin Michael Tyler, directeur de communication pour la campagne de Kamala Harris. Joe Biden, 81 ans, avait renoncé à briguer un deuxième mandat il y a moins de deux semaines à la suite d'une prestation désastreuse lors d'un premier débat contre M. Trump sur CNN en juin.

Mais Kamala Harris, qui est assurée depuis vendredi de devenir la candidate des démocrates après avoir récolté le soutien de plus de la moitié des délégués de son parti lors d'un vote en ligne, a tout sauf accepté. Accusant le milliardaire d'«avoir peur», l'équipe de campagne de la vice-présidente a déclaré que Donald Trump devait s'en tenir au débat initialement prévu avec Joe Biden sur la chaîne ABC.

Donald Trump et Kamala Harris ont exposé au grand jour samedi leurs divergences sur l'organisation de leur débat télévisé.

