Trump va connaître sa sentence dans l'affaire Stormy Daniels

L'affaire porte sur des paiements dissimulés de 130 000 dollars, dans la dernière ligne droite de la présidentielle de 2016 face à Hillary Clinton, à Stormy Daniels, pour qu'elle taise un rapport sexuel dix ans plus tôt. Trump a toujours nié avoir eu une relation avec l'actrice.

Donald Trump «n'a fourni aucun élément factuel à l'appui de son affirmation, selon laquelle, ses devoirs de président élu l'empêcheraient virtuellement d'assister à une audience qui ne durera probablement pas plus d'une heure», avait également relevé le procureur qui a fait condamner l'ex-président.

A une majorité de cinq voix contre quatre, celles des trois juges progressistes et de deux des conservateurs, la cour suprême a notamment considéré que Donald Trump pouvait encore faire appel de sa condamnation par les voies ordinaires devant la justice de l'Etat de New York.

Après plusieurs recours infructueux, les avocats du président élu, qui entrera en fonctions le 20 janvier, ont saisi mardi la cour suprême des Etats-Unis pour lui demander de suspendre en urgence la procédure afin d'«empêcher une grave injustice et une atteinte à l'institution présidentielle et au fonctionnement du gouvernement fédéral».

Donald Trump a été reconnu coupable le 30 mai dans cette affaire de paiements dissimulés à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels de «falsification comptable aggravée pour dissimuler un complot visant à pervertir l'élection de 2016» . Une première infamante pour un ex-président américain et désormais pour un président élu.

La cour suprême des Etats-Unis a rejeté jeudi le recours du président américain élu Donald Trump contre le prononcé de sa peine dans l'affaire Stormy Daniels. Le verdict sera ainsi connu comme prévu vendredi à New York, dix jours avant son retour à la Maison-Blanche.

