Nancy Pelosi va quitter la politique.

Rep. Nancy Pelosi, D-Calif., middle, speaks to reporters after a campaign event on Proposition 50 in San Francisco, Monday, Nov. 3, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu)
Nancy Pelosi a annoncé jeudi qu'elle se retirerait de la politique. Ici, elle s'adressait aux médias la semaine dernière.Keystone

Cette figure des démocrates va quitter la politique

Figure emblématique des démocrates et adversaire farouche de Donald Trump, la Californienne a annoncé jeudi qu'elle se retirerait à la fin de son mandat.
06.11.2025, 19:2606.11.2025, 19:26
robin legrand / afp

Elle est un figure emblématique de la scène politique américaine des quatre dernières décennies, et fut la première femme à diriger la Chambre des représentants. L'élue démocrate Nancy Pelosi a annoncé jeudi prendre sa retraite au terme de son mandat, en janvier 2027.

Trump a «un jour préféré pour lancer une bombe»

Dans une vidéo dédiée aux habitants de San Francisco, bastion démocrate qu'elle représentait depuis 1987, l'élue de 85 ans a déclaré:

«J'ai vraiment aimé porter votre voix au Congrès»

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, près d'un an avant les législatives de mi-mandat, elle a ajouté:

«Je ne serai pas candidate à ma réélection»

Lors du premier mandat de Donald Trump (2017-2021), la Californienne s'était érigée parmi les principaux opposants au républicain, dans un premier temps en tant que cheffe de la minorité à la Chambre, puis, à partir de 2019, en tant que speaker, lorsque les démocrates y avaient regagné la majorité.

Ce politicien américain a la même obsession qu'un célèbre vaudois

Dans ce rôle souvent de l'ombre, qu'elle avait déjà occupé de 2007 à 2011, Nancy Pelosi avait pris une place de premier plan. Habituée des luttes entre les partis, mais aussi intestines, cette fine tacticienne est en grande partie créditée du passage de la réforme de la santé de Barack Obama en 2010, et des gigantesques plans d'investissements de Joe Biden en 2021.

Et lorsque ce dernier a été poussé à ne pas se représenter à l'élection de 2024, en raison d'inquiétudes sur son état de santé, beaucoup attribuent à Nancy Pelosi un rôle majeur en coulisses pour arriver à cette décision.

Les éloges de son camp et particulièrement de son Etat d'origine ont rapidement afflué. Le sénateur californien Adam Schiff a affirmé sur X:

«On se souviendra de Nancy Pelosi comme la plus grande "speaker" de l'histoire américaine»

Son successeur comme chef des démocrates à la Chambre, Hakeem Jeffries, a salué dans un communiqué une leader «emblématique, héroïque, pionnière, légendaire, et de changement».

Gavin Newsom trolle (encore) Trump

Pour le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, «Nancy Pelosi a inspiré des générations» et «son impact sur ce pays est sans pareil».

De l'autre côté de l'hémicycle, les hommages pour cette figure qui n'avait pas peur des clivages étaient plus rares dans la foulée de son annonce. L'élu républicain Mike Lawler cependant a salué la démocrate:

«Qu'importe ce que chacun pense de Nancy Pelosi ou des politiques pour lesquelles elle s'est battue, elle représente une figure historique de la politique américaine.»

Le républicain a également dit avoir «beaucoup de respect et d'admiration pour son talent politique et sa détermination de fer».

En 2020, Nancy Pelosi avait été à l'origine d'une des images emblématiques du premier passage de Donald Trump à la Maison Blanche.

Lors du discours annuel du président devant les parlementaires, la speaker, assise derrière lui, écoute Donald Trump d'un air pincé, souvent désapprobateur. A peine a-t-il terminé qu'elle déchire ostensiblement la copie de ses propos sous l'oeil de l'assemblée médusée. Elle expliquera ensuite avoir voulu détruire un «ramassis de contre-vérités».

La scène où Nany Pelosi déchire le discours de Trump

Vidéo: YouTube/NBC News

L'un des points d'orgue de son mandat intervient près d'un an plus tard, le 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole par des partisans du milliardaire républicain.

Shutdown: Washington impose des suppressions de vols

Quand l'équipe de Nancy Pelosi l'informe de l'intention de Donald Trump de se mêler à la foule sur le point d'attaquer le Congrès, projet auquel le 45e président renoncera finalement, elle s'exclame sans détour:

«S'il vient, je vais le virer à coups de poing, j'attends ça depuis longtemps»

Elle a martelé en serrant les dents:

«Je vais le virer à coups de poing, j'irai en prison, et je serai contente»

Donald Trump, qui l'a souvent surnommée Crazy Nancy (Nancy la folle), l'a dépeinte comme une caricature du marigot politique, qu'il prétend combattre.

En janvier 2022, elle avait dû quitter le perchoir lorsque les républicains avaient repris la majorité à la Chambre. Nancy Pelosi avait également annoncé renoncer à tout poste de dirigeante au sein de la minorité.

La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
de Charlotte Skonieczny
(Reportage) Les images de la Garde suisse au Vatican
1 / 28
(Reportage) Les images de la Garde suisse au Vatican
source: josé r. martinez
source: josé r. martinez
J’ai testé les produits Shein vendus à Paris et il y a une surprise
Video: watson
