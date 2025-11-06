Gavin Newsom combat Donald Trump avec ses propres armes. Keystone

Gavin Newsom trolle (encore) Trump

Après le revers cuisant subi par les républicains au pouvoir sous la présidence de Donald Trump, lors de plusieurs élections organisées à travers les Etats-Unis ce mardi, le gouverneur démocrate de Californie s'est fait un malin plaisir de taquiner son rival sur les réseaux sociaux.

Alors que les démocrates peuvent célébrer des victoires importantes cette semaine, l'un des plus importants et plus bruyants adversaires du président n'a pas manqué de se faire entendre: Gavin Newsom, 58 ans.

Le charismatique gouverneur s’est déjà illustré par le passé en employant les mêmes armes numériques que le président américain lui-même. Une fois de plus, Newsom s'est librement inspiré des codes de Trump, qui publie régulièrement sur ses réseaux sociaux des contenus générés par IA pour discréditer ses adversaires politiques, pour mieux les tourner en ridicule.

Dans pas moins de cinq publications sur la plateforme X, le Californien a diffusé des images créées par IA représentant Trump sous les traits d’un bébé — souvent en pleurs.

Une autre vidéo, elle aussi générée par IA, montre un Trump en train de sangloter, tout en parodiant le célèbre merchandising de l’ancien président.

Dans un autre post encore, Gavin Newsom s’amuse à détourner une pancarte récemment aperçue sur la façade extérieure de la Maison-Blanche, juste à côté du Bureau ovale:

Des piques qui n'empêchent toutefois pas le gouverneur californien de se montrer beaucoup plus sérieux quand le besoin s'en fait sentir. Le rival démocrate de Donald Trump a d'ores et déjà fait savoir qu'il envisageait de se présenter à l'élection présidentielle de 2028.

