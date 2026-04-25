Deux jours après avoir été libérés, la femme et les cinq enfants de l'auteur présumé d'un attentat, ont été à nouveau placés en détention, selon leur avocat samedi. Keystone

La famille du suspect de l'attentat du Colorado de nouveau détenue

Aux Etats-Unis, la femme et les cinq enfants de l’auteur présumé d’un attentat au Colorado ont été replacés en détention par les autorités migratoires, deux jours après leur libération ordonnée par un juge.

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Deux jours après avoir été libérés, la femme et les cinq enfants de l'auteur présumé égyptien d'un attentat dans le Colorado (ouest), ont été à nouveau placés en détention, selon leur avocat samedi.

«La famille El Gamal a été de nouveau placée en détention par ICE (la police de l'immigration) il y a quelques instants», a écrit leur avocat Eric Lee sur X, ajoutant que leur expulsion était «imminente».

La femme et les cinq enfants, qui étaient détenus depuis plus de 10 mois dans un centre pour familles d'immigrés au Texas (sud), avaient été libérés jeudi sur décision d'un juge fédéral américain.

Le juge du Texas, Fred Biery, avait ainsi entériné la recommandation d'une autre juge lundi préconisant la remise en liberté de l'épouse, Hayam El Gamal, et de ses enfants, âgés de 5 à 18 ans.

Un mort et des blessés

L'attentat aux cocktails Molotov commis le 1er juin 2025 par Mohammed Sabry Soliman contre les participants à une marche hebdomadaire en soutien aux otages israéliens à Gaza avait fait une quinzaine de blessés, dont une, Karen Diamond, 82 ans, est décédée par la suite.

L'administration Trump justifiait la détention de sa famille par une éventuelle connaissance de ses intentions.

Lui-même comme sa femme, dont il serait à présent divorcé, selon les médias américains, ou ses enfants assurent depuis le début qu'il a agi sans en avoir avisé qui que ce soit. (tib/ats)