On a picolé toute la nuit avec des Américains

Le républicain n'avait pas non plus organisé cette visite de courtoisie entre président sortant et président élu, une rupture parmi d'autres de l'imprévisible septuagénaire avec les usages en vigueur à Washington depuis des décennies.

Si les trois richissimes hommes d'affaires s'entendent durablement, ils pourraient procéder à des coupes drastiques dans le budget fédéral de la première puissance mondiale et déréguler à tour de bras.

Parmi les dernières annoncées par le président élu: l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, à la tête d'un nouveau ministère de l'«efficacité gouvernementale», conjointement avec l'homme d'affaires républicain Vivek Ramaswamy. Ce dernier a d'ores et déjà promis sur X que le duo ne «ferait pas dans la douceur».

La visite s'annonce humiliante pour le démocrate octogénaire, qui sait qu'une bonne partie de son bilan pourrait être réduite à néant par l'équipe que son rival est en train de façonner, à coup de nominations plus radicales les unes que les autres.

Joe Biden s'était engagé la semaine dernière, après la victoire éclatante de Donald Trump à la présidentielle, à assurer un transfert de pouvoir «pacifique et ordonné» avec celui qu'il a qualifié à de nombreuses reprises de danger pour la démocratie américaine. Le président sortant «croit aux normes. Il croit aux institutions», a dit mardi sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Le président sortant démocrate Joe Biden doit recevoir son prédécesseur et successeur républicain, Donald Trump, à 11h00 locale (17h00 en Suisse) dans le Bureau ovale. Le tribun de 78 ans l'occupera pour de bon, et pour la seconde fois, après sa prestation de serment le 20 janvier.

Il était parti furieux et défait un matin de janvier 2021, il revient triomphant et décidé à bouleverser la structure même de l'Etat à en juger par ses nominations fracassantes: Donald Trump est reçu mercredi par Joe Biden, qui a promis une transition sans accroc.

