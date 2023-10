Une ex-avocate proche de Trump plaide coupable de complot

Le mugshot de Sidney Powell, qui fait partie des 19 personnes accusées d'avoir ourdi un complot pour renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Getty Images North America

L'avocate conservatrice Sidney Powell, qui faisait partie de l'équipe juridique de Donald Trump, a admis jeudi ses tentatives présumées illicites d'inverser le résultat de l'élection de 2020 dans l'Etat de Géorgie.

Il s'agit de la deuxième des 18 co-prévenus de l'ex-président américain à plaider coupable, dans le cadre d'un accord avec l'accusation. Visée initialement par sept chefs d'accusation, Sidney Powell, 68 ans, a plaidé coupable de six délits de complot en vue d'une ingérence dans l'accomplissement de tâches électorales, lors d'une audience devant un juge du comté de Fulton.

Six ans de prison avec sursis et une lettre d'excuses

Elle a été condamnée à six ans de prison avec sursis, 6000 dollars (un peu plus de 5350 francs suisses) d'amende et 2700 dollars (environ 2400 francs suisses) d'indemnisation à l'Etat de Géorgie. Sidney Powell s'est également engagée à écrire une lettre d'excuses aux électeurs de Géorgie et à témoigner aux futurs procès des autres prévenus.

Les 19 prévenus cités dans l'acte d'accusation délivré le 14 août à Atlanta, capitale de l'Etat, en vertu notamment d'une loi sur la criminalité en bande organisée, ont tous initialement plaidé non coupable.

Tous ne seront pas jugés en même temps. Sidney Powell et un autre avocat, Kenneth Chesebro, ont réclamé un procès rapide, qui débutera le 23 octobre par la sélection du jury. Seul ce dernier doit encore comparaître à ce procès, l'accord ayant éteint la procédure contre Sidney Powell.

Taxée de complotisme pour avoir notamment incriminé des systèmes électroniques liés au Venezuela et à Cuba, cette ancienne procureure fédérale avait intenté en vain une procédure contre le gouverneur de Géorgie (Sud) pour «fraude électorale massive». (mbr/ats)