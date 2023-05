Ne vous fiez pas à ses boucles brunes et ses robes de princesse Disney: Casey DeSantis, la femme du candidat républicain, est une tueuse. montage: watson/image:getty

L'arme fatale de Ron DeSantis

Communicante de génie, «extrêmement intelligente», mais aussi «aveuglément ambitieuse» et protectrice à friser la «paranoïa», elle se verrait bien première dame des Etats-Unis. Qui est Casey DeSantis, la force et la faiblesse de son candidat de mari?

Plus de «International»

Casey DeSantis l'a juré: être un «pot de fleurs», très peu pour elle. Difficile de ne pas y voir une pique à la (très) discrète ex-première dame, Melania Trump, qui vient tout juste de monnayer sa présence sur la campagne de son mari, avec une renégociation de son accord prénuptial très avantageuse.

Non, Casey DeSantis, elle, veut en être. «Exceptionnellement importante» et «exceptionnellement impliquée» dans le projet politique de son mari Ron DeSantis, l'«arme» plus si secrète du gouverneur de Floride s'apprête à jouer un rôle capital dans sa course à la Maison Blanche. Un «énorme atout» que les partisans du gouverneur prévoient de déployer tout au long de la campagne, des barbecues de l'Iowa, aux dinners du Midwest et bains de foule en Caroline du Sud.

Et, contrairement à son mari réputé mal à l'aise et maladroit, Casey «la superstar», 42 ans, goûte avec délice la caresse des projecteurs.

«Intelligente, perspicace, chaleureuse»: Casey est la carte sympathie du candidat Ron DeSantis. image: instagram

Du green de golf au Congrès de Floride

Un talent médiatique qui ne tombe pas de nulle part. Née Jill Casey Black, elle grandit au sein d'une famille de la classe moyenne de l'Ohio. Son diplôme d'économie en poche, elle s'installe en Floride pour devenir journaliste et présentatrice télé, où elle cultive son goût pour la lumière et son talent pour raconter des histoires simples, percutantes, de celles qui touchent les gens ordinaires - la base de sa future stratégie politique.

Au début, elle squatte le paysage médiatique local en parlant de sa spécialité: le golf.

C'est d'ailleurs en peaufinant son swing que la journaliste spécialisée entame la conversation avec Ron DeSantis, sur le green de l'Université de Floride. Le jeune avocat dans un cabinet de Jacksonville ne le sait pas encore, mais sa rencontre avec cette petite femme aux cheveux auburn, qui lui évoque vaguement Anne Hathaway, sera la «chance de sa vie».

Un premier rendez-vous dans un restau de la chaîne «Beef 'O' Brady's» et, trois ans plus tard, le couple se dit oui dans un pavillon italien de style victorien de Disney World. Si un invité assure que Mickey Mouse n'était pas de la cérémonie, l'ironie du destin reste savoureuse. Aujourd'hui en plein bras de fer judiciaire avec l'entreprise, le gouverneur de Floride préfère en rire - même s'il précise quand même dans ses mémoires qu'il s'agissait d'une demande des parents de la mariée, deux «grands passionnés de Disney».

En 2009, la guerre n'est pas encore déclarée et le conte de fées immaculé. Sur décision de Madame, exit le smoking: Ron est prié d'enfiler son uniforme blanc officiel, décoré de médailles de la marine américaine. Déjà habile communicatrice, Casey a conscience de la portée de ces images et de leurs répercussions publiques à long terme.

Pour sa part, Casey a choisi sa robe de mariée grâce à un sondage auprès des téléspectateurs de son émission sur la chaîne locale.

L'année suivante, c'est Casey, toujours, qui pousse son mari à abandonner le suit d'avocat pour celui de politicien. Il ne dispose encore ni de la notoriété, ni de la fortune nécessaire pour faire la différence dans une primaire déjà bondée par les prétendants. Ron DeSantis dispose cependant de quelques cartouches: un excellent CV, le timing adéquat (la vague conservatrice du Tea Party est en train de déferler sur le pays), et surtout, une épouse ultra-motivée.

Ensemble, ceux qu'on surnomme les «DeSanti» lancent Ron dans la course au Congrès.

Le rôle de Casey sera décisif. Véritable célébrité locale, «Madame DeSantis» utilise désormais son nom de mariée à la télévision. Son pouvoir fait d'elle un «multiplicateur de force majeur». Mais pas que. Elle le conseille sur tout, de ses apparitions médiatiques à sa stratégie politique.

Prête à «déplacer des montagnes», selon ses propres mots, et à user des pédales de son vélo Walmart à 50 dollars, Casey sillonne les quartiers de Jacksonville pour sonner aux portes et fourrer ses dépliants dans les mains des électeurs. La stratégie fonctionne: Ron remporte le siège du Congrès de Floride, et, de facto, Casey rejoint son équipe.

«Nous n'avons pas vu de conjoints politiques aussi étroitement liés depuis Bill et Hillary Clinton» Peter Schorsch, ancien consultant républicain, au Times.

Ron et Casey, c'est un tout. Deux pour le prix d'un. Un paquet politique. Une «entité singulière» et «synchronisée», unie par leur ambition politique viscérale. «Elle est tout aussi impliquée dans l'ascension de Ron que Ron lui-même», confie David Jolly, à MSNBC et ancien membre du Congrès, à Politico.

Celle qui murmurait à l'oreille de Ron

Il faut encore attendre un peu avant que Casey ne délaisse le journalisme au profit de l'ascension politique de son mari, jusqu'au très convoité poste de gouverneur de Floride. Le 14 juin 2017, un individu ouvre le feu lors d'un entraînement pour le match de baseball du Congrès. Ron se trouve sur le terrain. L'attaque, qui fait six blessés, choque durablement son épouse. C'est un tournant.

«Elle est le pouvoir derrière le trône» Un lobbyiste républicain, Politico.

En 2018, la «co-gouverneure», comme on la surnomme après la victoire de Ron, se choisit de vastes bureaux tout à côté de sa moitié, dans le Capitole de Floride, habituellement réservés au chef d'état-major.

«Elle était liée à chaque e-mail et invitation du calendrier. Si Casey nous avait demandé de sauter, nous aurions sorti un trampoline» Un ancien membre du Congrès, à Vanity Fair.

Outre ses initiatives de première dame, entre promotion de la santé mentale, protection de l'enfance et recherche sur le cancer, Casey a la main mise sur les rapports financiers et les choix de l'équipe de son homme. Alors qu'elle vient de donner naissance à leur premier enfant, elle passe son temps à mener les entretiens pour le personnel. Une habitude qui fait grincer des dents.

«Ils utilisent les gens comme du papier toilette» Un stratège du parti républicain, Vanity Fair.

Dans la galaxie DeSantis, les seules constantes sont Ron et Casey. «Ne vous y trompez pas: la raison pour laquelle il y a eu tant de roulement dans les rangs de DeSantis au fil des ans, c'est que si vous êtes du mauvais côté de Casey DeSantis, vous êtes dehors», critique un lobbyiste du parti républicain.

Niveau politique, elle assure avec candeur, et en battant des cils, n'avoir qu'une faible influence.

La croisade anti-«woke», l'interdiction de l'avortement au-delà de six semaines, le conflit vengeur avec Disney? Ce serait la seule responsabilité de son gouverneur de mari. Casey ne dupe personne quand elle récuse avec candeur et en battant des cils son influence politique. «Je n'ai jamais vu Ron DeSantis prendre une décision d'une grande importance, dans la vie, au gouvernement ou en politique, sans consulter Casey et avoir son avis», affirme son ancien collègue, le républicain Matt Gaetz.

Un profil de première dame

La plus grande influence de Casey DeSantis est avant tout médiatique. Fine stratège, elle puise dans son expérience de présentatrice pour redorer le blason un peu terne de son poulain. Comme nulle autre, «elle comprend le jeu de l'image et comment y jouer, maximiser les leviers de l'attention et des médias», note le stratège républicain Ron Bonjean. Quitte à abuser des gants blancs et des petites robes pastel, pour un look de première dame à la Jackie Kennedy.

La famille DeSantis joue habilement avec l'image de la dynastie Kennedy - les drames familiaux en moins. Image: Tribune News Service

Quand, en septembre dernier, l'ouragan Ian ravage leur Etat, le couple traverse les rues dévastées en tenue et bottes assorties - un choix vestimentaire qui s'accompagne de quelques mèmes et ricanements de leurs détracteurs.

Il faut avouer qu'on a vu plus pratique que des bottes blanches pour fouler la boue et les débris post-ouragan. image: twitter

«Elle lui a acheté ces bottes de cow-boy stupides parce qu'elle pensait que cela faisait partie de l'image. Elle s'est assurée que nous choisissions les bonnes cravates», témoigne un ancien membre du personnel au Tampa Bay.

A Casey également d'adoucir le côté rugueux de cet homme qui traîne, comme une boulette (de viande), une réputation d'asocial peu charismatique et de piètres qualités relationnelles.

Madame l'assume: «On me demande tout le temps: Qui est Ron DeSantis?»

«Il était le père qui s'occupait de mes enfants quand je ne pouvais pas. Il était là pour me relever quand je ne pouvais littéralement plus tenir debout» Casey DeSantis, dans un clip de campagne.

Jambes croisées sur son jean, Casey décrit, la voix savamment étreinte par l'émotion, le soutien inébranlable de son époux durant sa chimiothérapie. La caméra zoome lentement sur son visage pendant que Casey déroule sa liste de louanges pour ce «père merveilleux» et «mari dévoué».

En octobre 2021, la première dame de Floride se fait diagnostiquer un cancer du sein. Elle est désormais en rémission. image: youtube

Il faudra plus que ce sombre diagnostic pour freiner les ardeurs de la «co-gouverneure». Quelques jours après l'annonce publique de son cancer, son apparition surprise provoque la générosité des donateurs conservateurs, qui ont déboursé jusqu'à 350 dollars pour assister au dîner de soutien de son mari.

La famille DeSantis au complet: les petits Madison, Mason et Mamie, figurent toujours en bonne place dans les évènements politiques. Getty Images North America

La faiblesse de DeSantis

Si Casey est à la fois «le plus grand atout» de Ron DeSantis dans la course à la présidence, il se pourrait paradoxalement qu'elle soit également «son plus grand handicap».

Tout aussi orgueilleuse, parano et «aveuglément» ambitieuse que son époux, Casey va devoir apprendre à rester dans l'ombre. Getty Images North America

Accoutumée à son rôle de premier plan dans l'administration de Floride, on la dit peu encline à céder de l'espace et méfiante envers tout stratège extérieur. Trop, sans doute. «Elle voit des fantômes dans tous les coins», souffle un ancien membre du personnel de l'administration DeSantis. «Elle est plus paranoïaque que lui», approuve un autre.

«C'est un connard vindicatif. Elle est deux fois pire» Un membre haut-placé durant ses campagnes pour le poste de gouverneur, à Politico.

Son influence sur les décisions politiques aurait déjà conduit à des faux pas «imprudents et évitables», selon des sources. «Ses» succès éclatants dans les campagnes en Floride auraient-ils ébloui l'ambitieuse et influente épouse du gouverneur, au point de la faire surestimer ses capacités à être une force motrice dans une campagne présidentielle?

Quoi qu'il en soit, «la pointe de la lance» de Ron DeSantis va devoir apprendre à se montrer un moins saillante, si elle ne veut pas lui couper les ailes. Et admettre que, pour la première fois, les «DeSanti» ne se suffiront pas à eux-mêmes.