On en sait plus sur la tentative d'assassinat de Donald Trump

Installé sur un toit d'un bâtiment surplombant le meeting à Butler, le tireur âgé de 20 ans avait ouvert le feu samedi 13 juillet, peu après 18h00, sur le candidat républicain, le blessant légèrement à l'oreille et entraînant la mort d'un participant d'une cinquantaine d'années et blessant deux autres personnes, avant d'être abattu.

Il a en revanche précisé que huit douilles ont été retrouvées sur le toit. Le tireur a «réalisé de nombreuses recherches sur divers personnalités», sans qu'un objectif précis ne soit identifié, mais «à partir du 6 juillet, il s'est concentré plus spécifiquement sur l'ancien président Trump et son meeting», a ajouté Christopher Wray.

Le drone et la manette de guidage ont été retrouvés dans le véhicule du tireur, avec des engins explosifs «plutôt basiques», activables à distance. L'enquête n'a en revanche pour l'heure pas permis de préciser les motivations du tireur, a par ailleurs reconnu le patron du FBI (la police fédérale), Christopher Wray, «mais nous continuons à chercher».

La «souris» kamikaze, la nouvelle arme de l'Ukraine

Les drones sont indispensables à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Une start-up allemande a décidé de s'engouffrer dans la brèche: elle a été autorisée à livrer à Kiev des engins kamikazes de sa conception.

On ne peut plus s'imaginer la guerre moderne sans eux: les drones. En Ukraine notamment, ils sont utilisés en masse depuis le début de l'invasion russe. Le nouveau modèle d'une petite entreprise allemande va désormais prendre part au conflit: le Maus (en français: «souris»). Il s'agit d'un drone kamikaze capable de rester longtemps en embuscade au-dessus de sa cible avant de s'y précipiter et d'exploser.