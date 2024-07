En coulisses, l'ex-première dame oeuvre à la campagne de Donald Trump en organisant de discrètes collectes de fonds. watson/getty

Melania Trump oeuvre discrètement à la campagne de son mari

Ce n'est pas parce qu'elle brille par son absence de la scène publique, que Melania Trump ne bosse pas à la réélection de son homme dans les coulisses. Pas plus tard que ce lundi, elle a organisé une réunion intime de grands donateurs dans leur penthouse new-yorkais.

Aucune déclaration, presque aucune photo et tout aussi peu de traces: ce lundi soir, Melania a fait du Melania. Pendant que son époux accordait une interview à Fox News, la farouche ex-première dame américaine donnait également du sien. Et c'est pratique, elle n'a même pas eu besoin de sortir de chez elle.

C'est au coeur du penthouse privé des Trump, leur appartement clinquant de trois étages dans la Trump Tower à New York, que Melania a organisé une collecte de fonds en faveur des Log Cabin Republicans, un groupe de LGBT conservateur. Selon des invités au tabloïd Page Six, l'épouse du candidat était «éblouissante», dans une robe rouge Valentino et perchée sur des escarpins Louboutin.

La collecte de fonds était la seconde de Melania Trump cette année. Doug Colter

L'ancienne première dame arborait la même robe Valentino à 4000 dollars que lors de la visite du président chinois, en avril 2017. Image: Michael Ochs Archives

Us n'est pas coutume, Melania se serait révélée très «éloquente» et spontanée, au cours de cette soirée riche en petits fours, hors-d'oeuvres et litres de champagne. Selon des convives, elle aurait pris le temps de «discuter avec tout le monde».

Comble de la surprise, Madame Trump a même carrément prononcé au discours sur «l’importance de l’unité» (allez savoir pourquoi). «Nous verrons ce qui se passera, mais nous devons gagner», a-t-elle asséné lors de son allocution.

Selon ses organisateurs, l'événement - le premier dans la résidence personnelle des Trump cette année - a affiché complet en peu de temps. Il aurait permis de soulever plus de 1,4 million de dollars. Les fonds récoltés doivent être alloués à une initiative de sensibilisation destinée aux électeurs des Etats clés, en particulier les femmes des banlieues et les conservateurs gays.

Un joli succès, certes, mais qui ne risque probablement pas de convaincre l'animal Melania de pointer plus fréquemment le bout de son nez hors de sa tanière. (mbr)