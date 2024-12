La 23e exécution à mort de l'année a eu lieu dans le Missouri

Christopher Collings, condamné à mort pour le viol et le meurtre d'une fillette en 2007, a été exécuté mardi dans le Missouri, a annoncé dans la soirée l'administration pénitentiaire.

L'homme de 49 ans avait été condamné à la peine capitale en 2012 pour le viol et le meurtre de la belle-fille d'un ami, âgée de 9 ans et qu'il a enlevée, violée puis étranglée lorsqu'il s'est aperçu qu'elle l'avait reconnu, selon des documents judiciaires. Il avait jeté son corps dans un trou, où elle avait été retrouvée quelques jours plus tard.

Recours épuisés

Ses avocats ont épuisé tous les recours juridiques, la cour suprême des Etats-Unis ayant rejeté lundi sa demande de sursis à exécution. Lundi, le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, a rejeté les ultimes appels à la clémence.

Il s'agit de la 23e exécution aux Etats-Unis depuis le début de l'année. Keystone

La peine de mort a été abolie dans 23 des 50 Etats américains. Six autres (Arizona, Californie, Ohio, Oregon, Pennsylvanie et Tennessee) observent un moratoire des exécutions sur décision du gouverneur. (mbr/ats)