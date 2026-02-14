ciel couvert
DE | FR
burger
International
Europe

Starmer appelle l'Europe à réduire sa dépendance envers les États-Unis

Starmer appelle l'Europe à réduire sa dépendance envers les États-Unis

À Munich, le Premier ministre britannique Keir Starmer plaidera pour une coopération industrielle renforcée en armement en Europe, visant à réduire la «surdépendance» vis-à-vis des États-Unis.
14.02.2026, 12:2114.02.2026, 12:21
Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer, right, attends a trilateral meeting with German Chancellor Freidrich Merz, not pictured, and French President Emmanuel Macron, second right, at the Munich S ...
Le Premier ministre britannique Keir StarmerKeystone

Le Premier ministre britannique Keir Starmer va appeler samedi l'Europe, «géant endormi», à réduire sa «surdépendance» envers les Etats-Unis en matière d'armement grâce un renforcement de sa coopération industrielle, dans un discours à la Conférence sur la sécurité à Munich.

Si les Etats-Unis restent un allié indispensable, à mesure que leur position en matière de sécurité évolue, l'Europe doit passer de la «surdépendance» à l'«interdépendance», doit souligner le dirigeant britannique, selon des extraits de son discours diffusés à l'avance par Downing Street.

Il devrait néanmoins se défendre de toute «vision» qui scellerait «le retrait des États-Unis» de la sécurité européenne, pour insister sur «un meilleur partage des charges, refondant des liens qui nous ont si bien servis», selon ces extraits.

Pourquoi Trump lance sa boutique de médicaments sans la pharma suisse

Donald Trump et son gouvernement ont critiqué à maintes reprises les Européens, accusés de se reposer sur les dépenses militaires américaines pour assurer leur sécurité.

Concrètement, Starmer devrait plaider en faveur d'une coopération industrielle européenne renforcée en matière d'armement incluant pleinement les industriels britanniques.

«Nous voulons apporter à l'Europe notre leadership en matière de défense, d'IA et de technologies, afin de multiplier nos forces et construire une base industrielle commune pour booster notre production dans le domaine de la défense.»

L'Europe dispose «d'immenses capacités de défense, mais, trop souvent, tout cela a produit un résultat inférieur à la somme de ses parties», selon Starmer. La faute à une «planification industrielle fragmentée» et à des «processus de commandes publiques longs et laborieux», devrait-il ajouter.

Depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024, Starmer plaide pour un rapprochement économique avec l'UE, en espérant relancer l'emploi et une économie britannique atone.

L'armée suisse a un problème de défense à deux milliards de francs

Il co-préside avec le Français Emmanuel Macron une coalition de pays qui soutiennent l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, et intervient régulièrement pour une coopération accrue dans le domaine de la défense.

Fin 2025, Londres a cependant vu ses efforts douchés lorsque des négociations ont échoué avec Bruxelles, qui visaient à s'accorder sur une participation britannique au programme d'aide à l'industrie de défense en Europe baptisé Safe et doté de 150 milliards de d'euros sous forme de prêts.

Les négociations ont achoppé sur la participation financière demandée au Royaume-Uni, jusqu'à 6,5 milliards d'euros, jugée trop importante par Londres.

Londres s'est engagé à augmenter ses dépenses de défense à 3,5% du PIB d'ici 2035, conformément à l'objectif fixé par l'OTAN. (dal/ats/afp)

Plus d'articles sur l'Europe:
Un loup a tué le poney de von der Leyen, l'Europe veut serrer la vis
7
Un loup a tué le poney de von der Leyen, l'Europe veut serrer la vis
de Remo Hess, Bruxelles
Le Parlement européen pour pénaliser les clients de prostituées
Le Parlement européen pour pénaliser les clients de prostituées
L'Ukraine veut traduire ses alliés européens en justice
3
L'Ukraine veut traduire ses alliés européens en justice
de Remo Hess, Bruxelles
Nagorny Karabakh: l'UE accusée de complicité par l'Arménie
Nagorny Karabakh: l'UE accusée de complicité par l'Arménie
Thèmes
la pub de l'armée pour recruter des informaticiens
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Google Maps a beaucoup d'infos sur vous: voici comment les effacer
Google Maps collecte une grande quantité de données sur les lieux visités et vos activités dans l'application. Mais comment les supprimer? Voici un guide pratique.
Chaque jour, des millions de personnes utilisent Google Maps pour se repérer et organiser leurs déplacements. Pendant ce temps, l'application collecte de nombreuses informations sur l'usage et les lieux visités. Il est toutefois possible de supprimer ces données.
L’article