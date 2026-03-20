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Panne géante en Espagne: un enchaînement de défaillances

«Un cocktail parfait» a plongé l'Espagne dans le chaos

News Bilder des Tages Mass Electrical Blackout Dozens of people take shelter at Atocha train station, Madrid, where they will spend the night after Spains electrical blackout on April 28, 2025 Alejand ...
Des dizaines de personnes refugée à la gare d'Atocha à Madrid (archives avril 2025).Image: www.imago-images.de
La gigantesque panne d’avril 2025 en Espagne et au Portugal résulte d’un enchaînement de défaillances, révélant l’incapacité du réseau à maîtriser des surtensions critiques.
20.03.2026, 11:1520.03.2026, 11:15

La méga-panne électrique d'avril 2025, qui avait semé le chaos en Espagne et au Portugal, ne résultait pas d'une «cause unique», mais de multiples de facteurs défavorables, a indiqué vendredi le groupe d'experts chargé d'enquêter sur ces dysfonctionnements.

Leur rapport a confirmé l'incapacité du système électrique ibérique à contrôler des phénomènes de surtension, tout en soulignant que cette panne généralisée n'avait pas été provoquée par une cause unique, mais par une «combinaison de multiples facteurs en interaction».

Rappel en vidéo 👇

Vidéo: watson

Damian Cortinas, président du conseil d’administration du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E):

«C’était un cocktail parfait de multiples facteurs qui ont contribué à la panne»

Il s'agit de «la plus grande panne, la panne la plus grave que nous ayons jamais connue dans le système électrique européen depuis plus de vingt ans», a-t-il aussi confirmé.

Des confirmations

«Le phénomène clé de l'incident a été l'inefficacité du contrôle de la tension au sein du système électrique espagnol», relève le rapport, fruit du travail de 49 experts, qui vient confirmer l'essentiel de ses conclusions préliminaires communiquées en octobre.

Les premiers résultats 👇

On connaît la cause de la panne massive qui a frappé l'Espagne

La «séquence» a ainsi vu «des fluctuations de tension et des phénomènes d'oscillations, conduisant à des déconnexions généralisées de production en Espagne, en particulier de moyens basés sur convertisseur», une technologie utilisée dans les centrales d'énergies renouvelables, indique le rapport.

L'incident survenu le 28 avril 2025 avait conduit à une panne généralisée à 12H33 heure espagnole, paralysant l'ensemble de la péninsule et la plongeant dans le chaos: plus de courant, ni d'internet, plus de réseau mobile, de feux de signalisation ou de terminaux bancaires. (jah/afp)

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