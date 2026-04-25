Une frappe américaine contre un navire suspect tue deux hommes

Une frappe militaire américaine a tué deux hommes vendredi lors d'une opération antidrogue dans l'est du Pacifique, portant à 182 le nombre de morts dans cette campagne controversée.

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Bien que les autorités américaines affirment que le navire ciblé était impliqué dans le trafic de drogue. Keystone

Une frappe américaine contre une embarcation soupçonnée de participer au narcotrafic a tué deux hommes vendredi dans l'est du Pacifique, a annoncé l'armée, portant à au moins 182 morts le bilan de cette campagne militaire antidrogue contestée.

«L'armée a mené une frappe cinétique létale contre un navire exploité par des organisations terroristes désignées.» Le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes

«Les services de renseignement ont confirmé que le navire circulait sur des routes connues pour le trafic de drogue dans le Pacifique Est et qu'il était impliqué dans des opérations de trafic de drogue», a-t-il ajouté, reprenant les termes utilisés pour décrire des dizaines d'opérations meurtrières depuis le début de la campagne en septembre dernier.

Les responsables militaires américains ont revendiqué au moins sept frappes de ce type en avril, portant le nombre total de personnes tuées lors de ces opérations à au moins 182, selon un décompte de l'AFP.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. (dal/ats/afp)