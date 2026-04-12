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Elections en Hongrie: voici les premiers résultats

Hungary&#039;s Prime Minister Viktor Orban, center, flanked by his team reacts after a parliamentary election in Budapest, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) Viktor Orban
Viktor Orbán a déjà appelé Péter Magyar pour le féliciter. Keystone

Elections en Hongrie: voici les premiers résultats

Selon les derniers sondages, l'adversaire de Viktor Orbán pourrait l'avoir emporté.
12.04.2026, 21:3512.04.2026, 21:59

Quelques bureaux de vote sont restés ouverts plus longtemps dimanche soir en Hongrie, pour permettre aux nombreux électeurs qui y faisaient la file d'aller voter, selon les médias hongrois.

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Aucun sondage de sortie des urnes n'a été publié, mais un dernier sondage précédent, de l'institut indépendant 21 Research Centre, a été rendu public au moment de la fermeture des bureaux de vote. Il estime à 55% le soutien au parti Tisza, du principal challenger de Viktor Orbán, Péter Magyar. Et donne 38% au Fidesz de l'actuel Premier ministre.

Le sondage se base sur des questionnaires des trois derniers jours.

epa12885598 President of the opposition Tisza Party Peter Magyar holds a press conference during the party&#039;s election night watch event after the closing of the polling stations for the general e ...
Peter Magyar a d'abord annoncé timidement sa victoire dans la soirée.Keystone

Le Mouvement Notre patrie, d'extrême-droite, entrerait au parlement avec 5% des voix.

La participation a atteint des records, avec 77,8% à une demi-heure de la fermeture des bureaux de vote. De premiers résultats partiels significatifs sont attendus plus tard en soirée.

A man waves a Hungarian flag as he celebrates in the streets after the announcement of partial results of the Hungarian parliamentary in Budapest, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdo ...
La foule est descendue dans la rue à l'annonce des résultats.Keystone

Après la fin des votes, Péter Magyar s'est dit «prudemment optimiste» quant aux résultats escomptés. «Nous ne voulons pas gagner un sondage d'opinion, mais nous gagnerons une élection», a-t-il ajouté devant plusieurs milliers de supporters réunis à son QG de campagne.

Les bureaux de vote ont fermé en Hongrie, et on a battu un record

L'ambiance était plus feutrée du côté du Fidesz de Viktor Orbán où les supporters étaient cantonnés loin du centre de presse. Le chef de cabinet de Viktor Orbán, Gergely Gulyas, le seul à passer la tête pour parler aux médias, a souligné que les «grandes tendances ne seraient connues que dans deux ou trois heures».

«Sur la base de nos propres sondages, les partis au gouvernement ont une chance réaliste d'obtenir les 100 sièges nécessaires pour former une majorité» au Parlement qui compte 199 membres, a-t-il ajouté.

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Peter Magyar, a annoncé avoir reçu un appel de Viktor Orban pour le féliciter de sa victoire aux législatives, dans un post sur Facebook. Il a écrit:

«Le Premier ministre Viktor Orban vient de m'appeler pour nous féliciter de notre victoire»

De son côté, Viktor Orban reconnaît sa défaite «douloureuse» aux législatives.

«La Hongrie a choisi l'Europe», s'est réjouie dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur X, après la victoire aux législatives du conservateur pro-européen Peter Magyar. «Ce soir, le coeur de l'Europe bat un peu plus vite en Hongrie», a estimé la dirigeante de l'exécutif européen après la défaite du Premier ministre sortant Viktor Orban, estimant que par ce vote, «un pays a repris son chemin européen».

(joe/ats/blg/dpa/belga/afp)

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