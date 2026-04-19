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Inde: au moins 20 morts dans l'explosion d'une usine de pétards

Au moins 20 morts dans l'explosion d'une usine de pétards en Inde

epa12468232 Fireworks illuminate the night sky on the occasion of the Diwali festival in Mumbai, India, 20 October 2025. Diwali, the Hindu festival of lights, symbolizes the victory of good over evil ...
Les feux d'artifice sont très populaires en Inde, notamment durant la fête du Diwali.Image: EPA
Une explosion dans une usine de pétards a fait au moins 20 morts et six blessés dimanche en Inde. Les origines du drame ne sont pas connues.
19.04.2026, 16:5419.04.2026, 16:54

Le responsable de la police locale, N. Shreenatha, a déclaré que «20 personnes sont mortes» à la suite d'une explosion dans une usine du district de Virudhunagar, dans l'Etat du Tamil Nadu. Les secouristes sont toujours sur place, a-t-il indiqué dimanche en fin de journée.

Le Premier ministre Narendra Modi, dans un message publié sur les réseaux sociaux, a présenté ses «condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches». Le ministre en chef du Tamil Nadu, M. K. Stalin, a qualifié ces décès de «tragiques», et fait part de son «immense chagrin» dans un message sur X.

Les feux d'artifice sont très populaires en Inde, notamment pendant la fête hindoue de Diwali et les mariages. Les explosions sont fréquentes dans les usines et ateliers de fabrication de pétards du pays, souvent en raison du non-respect des règles de sécurité et d'une application laxiste de la réglementation.

Le mois dernier, une explosion dans une usine de pétards dans l'ouest de l'Inde avait fait 17 morts. (btr/ats)

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