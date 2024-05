Une vague de chaleur exceptionnellement précoce frappe la Finlande

Les orages de grêle ont fait un mort et plus de 10 blessés en Suisse

Une tornade tue et ravage plusieurs villes et villages tchèques

Lundi, les températures oscillaient entre 24 et 28 degrés celsius en raison d'un système de haute pression combiné à une vague d'air chaud et sec venant du sud.

Le changement climatique induit par l'homme entraînera des canicules plus fréquentes, plus longues et plus intenses, avertissent régulièrement les scientifiques.

«Israël est de plus en plus isolé, c'est la plus grande victoire du Hamas»

Il fait partie des auteurs de polars les plus lus de Suisse, et donne des cours à l'université de Bâle. Alfred Bodenheimer est convaincu qu'une «israélophobie» sévit en Suisse.

Alfred Bodenheimer fait la navette entre Israël et Bâle, mais aussi entre science et littérature sur le plan professionnel. Il est professeur d'histoire de la littérature et des études juives à l'université de Bâle. Parallèlement, il vient de publier le roman In einem fremden Land, dont l'action se déroule à Jérusalem.