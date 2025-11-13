Mémorial des victimes du Bataclan à Paris (gauche) et des secouristes sur les lieux de l'attentat en 2015. Image: afp

Le «poison insidieux» des attentats de Paris continue de tuer

S'ils ne sont pas soignés correctement, des traumatismes tels que ceux vécus par les rescapés du 13-novembre peuvent avoir de graves conséquences. Trois survivants se sont suicidés dans les années qui ont suivi. Explications.

Emilie BERAUD, Paris / afp

Survivants du Bataclan, le jeune chimiste Guillaume Valette et l'auteur de BD Fred Dewilde se sont battus plusieurs années contre le poison des attentats avant de se suicider, emportés par de profondes blessures psychiques.

«Jamais je n'oublierai le bruit de ces mitraillettes», avait confié Guillaume à ses parents dans un rare sanglot, se souviennent encore Arlette et Alain Valette, huit ans après la mort de leur fils. Agé de 31 ans, il a mis fin à ses jours dans la chambre de l'établissement psychiatrique où il était hospitalisé, deux ans après le 13 novembre 2015.

Ce vendredi-là, au concert du groupe Eagles of Death Metal, il y a d'abord eu l'effroi, les tirs de kalachnikov, les cris des blessés.

«Guillaume a perdu son sourire »

Après cette tragédie, «Guillaume a perdu son sourire», expliquent ses parents. Atteint de trouble de stress post-traumatique (TSPT), il continue de travailler mais «somatise ses angoisses», décrit son père. Hypervigilance, cauchemars et reviviscences à répétition, peur de sortir: des symptômes caractéristiques du psychotrauma illustrés dans plusieurs ouvrages du dessinateur Fred Dewilde.

Avec ses crayons, il s'est engagé pour «faire comprendre à l'autre cet incommunicable qu'est la souffrance intérieure, qui isole dans le désespoir les victimes, qui les désocialise et aggrave la rupture de vie», raconte sa compagne, Marianne Mazas.

Ce pilier de l'association de victimes Life for Paris s'est, lui aussi, suicidé, en mai 2024, neuf ans après les attaques qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés.

«Victime de l'organisation de la psychiatrie »

«L'illustration dramatique de ce que cause ce poison qui est très long, qui est très insidieux, qui est parfois très invisible», souligne Marianne Mazas. Une troisième victime des attentats s'est donné la mort en 2021. Mais à ce stade, «le lien n'a jamais été fait de manière claire avec le 13 novembre par la famille», explique Arthur Dénouveaux, président de Life For Paris.

Des années après, s'ils ne sont «pas correctement soignés», les traumatismes graves de ce type «restent aussi intenses et provoquent la même détresse», pointe le psychiatre à l'hôpital Avicenne et au Cn2r (Centre national de ressources et résilience), Thierry Baubet.

«Ce n'est pas comme un mauvais souvenir dont la force va s'atténuer avec le temps» Thierry Baubet

D'après ce spécialiste, le TPST multiplie par huit le risque suicidaire par rapport à la population générale. Les victimes de guerre, d'attentats ou encore d'accidents nécessitent donc une prise en charge médicale adaptée, ce dont Guillaume Valette n'a «pas bénéficié», estiment ses parents.

«Il a été victime de l'attentat et il a été victime de l'organisation de la psychiatrie, car il ne pouvait pas aller où il y avait vraiment les spécialistes», selon Alain Valette. Son épouse dit même profondément regretter son hospitalisation, évoquant l'absence de psychiatre pendant plusieurs mois, un sentiment de solitude:

«Je leur ai confié mon fils et ils me l'ont rendu mort»

«En 2015, il n'y avait pas suffisamment de personnes formées à la prise en charge des psychotraumas», observe Thierry Baubet. Depuis, l’Etat a créé des centres régionaux spécialisés et le Cn2r, source d'information pour les victimes, leurs proches et les professionnels.

Dans certaines régions de France, il est cependant toujours «compliqué de trouver des soins», déplore Thierry Baubet, pointant un manque de psychiatres et des «structures publiques saturées».

La peur de ne pas être compris

Autre obstacle souvent rencontré par les victimes: devoir affronter «la peur de ne pas être compris», souligne le soignant. Et d'assurer:

«Aujourd'hui encore, il y a des victimes du 13 novembre qui vont mal et qui ne sont pas allées chercher des soins. Et le message important, c'est qu'il n'est jamais trop tard, qu'ils peuvent s'adresser maintenant à des lieux de consultation.» Thierry Baubet

Pour apaiser l'état mental, des thérapies cognitivo-comportementales ou psychothérapies par mouvement oculaires (EMDR) sont généralement proposées aux patients, ce qui peut considérablement améliorer leur qualité de vie, développe Thierry Baubet.

«On peut ne plus avoir de symptômes. Ou quasiment plus. Ou garder une légère hyper-vigilance qui n'empêche pas de vivre, d'aimer, de prendre du plaisir des choses» Thierry Baubet

Après sa mort, les parents de Guillaume Valette se sont démenés pour que leur fils soit reconnu 131e victime décédée des attentats. Aux côtés de celui de Fred Dewilde, son nom est gravé sur les plaques commémoratives du 13-novembre.