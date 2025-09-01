assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
France

Lyon: Un ado de 13 ans interpellé après le meurtre d'un autre jeune

«Un différend»: Un ado de 13 ans interpellé après le meurtre d'un autre jeune

LYON, FRANCE - MAY 31: The Place des Terreaux Square at the foot of the La Croix-Rousse hill hosts attractions like the City Hall, the Bartholdi Fountain, and the Museum of Fine Arts, which are popula ...
L'homicide a eu lieu près de Lyon, dimanche soir à Caluire-et-Cuire.Image: Anadolu
Un adolescent de 13 ans a été placé en garde à vue après la mort d’un jeune de 16 ans, poignardé dimanche soir à Caluire-et-Cuire, près de Lyon. L’agression, survenue lors d’une dispute qualifiée de «personnelle» par le maire, a entraîné l’ouverture d’une enquête pour homicide volontaire.
01.09.2025, 22:0601.09.2025, 22:06
Plus de «International»

Un adolescent de 13 ans a été placé en garde à vue lundi dans le cadre de l'enquête sur le meurtre par arme blanche d'un jeune de 16 ans, dimanche soir dans la banlieue de Lyon, a indiqué lundi le parquet.

Mort de Marvin: «Pour nous, tout a commencé une semaine avant»

Vers 22h30 dimanche, à Caluire-et-Cuire, un jeune homme a menacé un groupe de trois amis avec un couteau. Il a porté un coup au thorax à l'un d'eux alors qu'ils tentaient de fuir, a précisé une source policière. Admise à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, la victime a succombé à ses blessures dans la nuit, selon la même source.

Les motivations de l'agresseur, qui a pris la fuite à pied et dont l'arme n'a pas été retrouvée, restent pour l'heure inconnues, selon la même source.

Une dispute, selon le maire

Selon le maire de la commune, Bastien Joint (LR), il s'agit d'une «simple dispute». «Ce n'est pas l'ombre d'un trafic ou d'un réseau criminel», assure-t-il sur son compte X sur la base des «premiers éléments».

«C'est un différend personnel qui a dégénéré»
Le maire de la commune, Bastien Joint (LR)
«Le discours antiraciste de gauche est complaisant»: ça se tend à Lausanne

Une enquête pour «homicide volontaire» a été ouverte, selon le parquet lyonnais, qui a précisé qu'un adolescent de 13 ans a été interpellé et placé en garde à vue du chef d'homicide volontaire. Selon le quotidien local Le Progrès, il s'agirait d'un joueur de football de «l'Academy», le centre de formation de l'Olympique lyonnais. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
2
Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
5
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
Thèmes
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Blasphème: une femme brûlée vive par la foule au Nigeria
Accusée d'avoir fait outrage au prophète de l'islam Mahomet, une femme a été tuée par le feu ce week-end dans l'État du Niger. Les agresseurs courent toujours.
Une femme a été brûlée vive ce week-end par une foule musulmane pour avoir prétendument blasphémé contre le prophète de l'islam Mahomet, dans l'État du Niger, au centre du Nigeria, a déclaré lundi la police. La victime a été identifiée comme étant une vendeuse de nourriture.
L’article