Lecornu: la France de Macron enchaîne les records

La France de Macron enchaîne les records
Sébastien Lecornu a démissionné, la France de Macron plonge dans la crise politique.Image: Keystone

Macron marque l'Histoire de France avec ces chiffres

Avec la démission ce lundi du premier ministre Sébastien Lecornu, la France s'enlise dans la crise politique. Retour sur plusieurs situations inédites qui ont marqué cette chute.
06.10.2025, 11:5706.10.2025, 12:17
Olivier THIBAULT, paris/afp

De la dissolution surprise en juin 2024 à la démission lundi du premier ministre Sébastien Lecornu, quelques heures après l'annonce d'une partie de son gouvernement, la France a enchaîné, ces 16 derniers mois, les moments politiques inédits.

Résumé
Campagne électorale la plus courteNombre inédit de députés RNPlus long interrègnePremier ministre le plus âgéPlus court passage à MatignonQuatre gouvernements en 12 moisPremière chute sur un vote de confianceDémission avant le premier conseil des ministres

Campagne électorale la plus courte

Le 9 juin, au soir d'élections européennes largement remportées en France par le Rassemblement national (RN, 31,37% des suffrages), le président Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale.

C'est une première depuis la dissolution ratée de Jacques Chirac en 1997 qui avait porté au pouvoir l'opposition de gauche emmenée par le socialiste Lionel Jospin. Seules trois semaines séparent l'annonce de la dissolution du premier tour des législatives, le 30 juin. Une campagne express sans équivalent sous la Ve République.

Nombre inédit de députés RN

Les élections aboutissent à une fragmentation de l'Assemblée nationale avec trois blocs, dont aucun n'approche de la majorité absolue des 289 députés. Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen devient le parti le plus représenté dans l'Hémicycle avec 123 députés, un nombre jamais atteint par cette formation.

«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»

Plus long interrègne

Après la démission du premier ministre Gabriel Attal, Emmanuel Macron annonce qu'il ne désignera pas de premier ministre avant la fin des Jeux olympiques de Paris. S'ouvre alors le plus long «interrègne» entre deux exécutifs de la Ve République: pendant 51 jours, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

Premier ministre le plus âgé

Emmanuel Macron désigne le 5 septembre Michel Barnier au poste de premier ministre. L'ancien commissaire européen et ex-ministre devient à 73 ans le plus vieux premier ministre de la Ve République (un record battu de quelques mois en avril par son successeur, François Bayrou). Il forme un exécutif marqué à droite, avec à l'Intérieur le conservateur Bruno Retailleau.

epa11775359 France&#039;s outgoing Prime Minister Michel Barnier awaits the arrival of France&#039;s newly appointed Prime Minister Francois Bayrou (unseen) during the handover ceremony at the Hotel M ...
Michel BarnierKeystone

Plus court passage à Matignon

La préparation du budget 2025 éprouve durement la fragile coalition de MBarnier. Le 2 décembre, il engage sa responsabilité pour faire adopter sans vote le budget de la Sécurité sociale (article 49.3).

Le 4, une motion de censure de la gauche obtient 311 voix sur les 288 nécessaires, grâce au soutien du RN. Michel Barnier est contraint de démissionner, trois mois à peine après sa prise de fonction. C'est alors le premier ministre le plus éphémère de la Ve République.

Lecornu a battu un record peu glorieux en France

Quatre gouvernements en 12 mois

Emmanuel Macron nomme le 13 décembre le président du MoDem, François Bayrou, à Matignon qui présente le 23 décembre un gouvernement marqué par le retour de deux anciens premiers ministres, Élisabeth Borne et Manuel Valls, et par le tandem droitier Retailleau-Darmanin. C'est le quatrième gouvernement en l'espace de 12 mois, fait inédit sous la Ve République.

epa11925619 France&#039;s Prime Minister Francois Bayrou (R) sits next to France&#039;s Minister of National Education, Higher Education and Research Elisabeth Borne (L) before chairing a meeting of t ...
Élisabeth Borne et François Bayrou Keystone

Il devra avoir recours en février 2025 à l'article 49-3 pour faire adopter sans vote le budget pour l'année en cours, qui devient le budget le plus tardivement adopté de l'histoire de la Ve République.

Première chute sur un vote de confiance

La chute le 8 septembre du gouvernement Bayrou sur un vote de confiance de l'Assemblée nationale, sollicité par le premier ministre pour tenter de faire valider ses choix budgétaires, est aussi une première sous la Ve République. Avant François Bayrou, 21 premiers ministres se sont essayés au vote de confiance, tous avec succès, parfois de justesse comme Jacques Chirac sous la première cohabitation avec François Mitterrand en 1986 et 1987.

Démission avant le premier conseil des ministres

Il avait fallu près d'un mois au nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre, pour annoncer dimanche soir la majeure partie de son gouvernement. Son premier conseil des ministres était prévu lundi à 16H00, mais, critiqué de toutes parts et fragilisé par la fronde des Républicains, il a présenté sa démission dans la matinée. Encore une fois du jamais vu sous la Ve République.

Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
