Vidéo: watson

Teddy Riner président? Sa réponse cash

Ce lundi sur BFMTV, Teddy Riner, multimédaillé d'or olympique, s'est projeté dans un avenir politique. A quel niveau? Devinez...

Plus de «International»

«Moi, quand je fais des choses, c’est pour gagner» Teddy Riner, sur BFMTV

Dieu vivant du judo, dieu vivant tout court, Teddy Riner a répondu sérieusement à une boutade, à moins que ce ne soit l’inverse: par une boutade à une question sérieuse. Au fond, peu importe. Teddy, sa parole est d’or. Comme le reste.

Invité lundi matin de la chaîne BFMTV, le quintuple médaillé d’or olympique, titillé sur ses ambitions politiques, a vu grand, haut et fort. Suspense…

«Vous voyez le champion que je suis. Si demain, j’entre en politique, c’est pas pour être ministre des Sports» Teddy Riner

Le plateau de BFMTV, en chœur:

«C’est pour être président de la République?»

Réponse:

«Bah bien sûr!»

Suivi de: «Moi, quand je fais des choses, c’est pour gagner», ponctué d’un sourire ravageur. C’est où qu’on vote pour Teddy Riner? Ah bon, c’est pas maintenant?

Quel homme ou quelle femme politique ne rêverait pas d’avoir dans son équipe une telle «locomotive» – c’est lui-même qui se voit ainsi.

Teddy Riner se confie sur son avenir en politique Vidéo: watson

La venue de Teddy Riner sur la chaîne info précédait sa participation, le même jour, au château de Versailles, à la 8e édition de «Choose France», un sommet présidé par le chef de l’Etat, destiné à promouvoir la France auprès de deux cents grands patrons du monde entier, écrit Le Figaro. Le rôle de Teddy le magnifique: porter chance à Emmanuel Macron dans sa quête de deals juteux, comme les aime Donald Trump.

Le président – Macron, pas Riner, pas encore – a l’ambition d’atteindre «plus d’une cinquantaine d’annonces» pour un total de plus de 20 milliards d’euros d’investissement en France.

Teddy Riner n’est pas qu’un collectionneur de médailles, c'est aussi un investisseur. Sur BFMTV, il a déclaré:

«Cela fait des années que j’investis dans des sociétés françaises et nous avons besoin d’un tel événement (réd: le sommet à Versailles). Il y a un modèle qui s’offre à nous, que ce soit en gastronomie, dans le sport, dans le domaine de l’intelligence artificielle ou de la tech, nous sommes l’une des meilleures nations mondiales. Et je veux dire aujourd’hui à tous ces investisseurs qui viennent nous rendre visite qu’en France, nous sommes prêts, nous sommes bons dans énormément de secteurs. Je veux leur donner confiance et j’estime qu’aujourd’hui, nous en avons besoin. La jeunesse est demandeuse de cela.» Teddy Riner, sur BFMTV, cité par Le Figaro

Teddy Riner ne refuse pas l’obstacle politique. En 2024, le Guadeloupéen s’était montré solidaire des Martiniquais confrontés à la «vie chère». «J'aimerais comprendre pourquoi c'est plus cher pour nous, avait-il dit. J'aimerais comprendre pourquoi on nous traite autrement. On est Français ou on n'est pas Français?» Personne en France, en tout cas, ne lui conteste sa qualité de Français. Un jour le premier d'entre eux? (amn)