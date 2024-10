Un cycliste tué à Paris après un différend avec un automobiliste

Ce drame illustre une énième fois la cohabitation de plus en plus délicate dans la capitale entre ces diverses formes de mobilités.

«Depuis plusieurs années déjà, experts et associations pour la sécurité routière alertent sur les risques accrus liés à la circulation de ces véhicules massifs, conçus à l'origine pour des usages tout-terrain», a-t-il estimé dans un communiqué. Et d'ajouter:

«C'est inacceptable de mourir aujourd'hui à Paris, à 27 ans, en faisant du vélo. Ces actes doivent être condamnés sévèrement. J'exprime mes sincères condoléances et apporte mon soutien et celui de Paris à sa famille et à ses proches.»

L'accident a suscité de vives réactions de la part d'élus de la capitale, où les «mobilités douces», en particulier les vélos, ont pris ces dernières années une place de plus en plus prépondérante.

Pourquoi Kim Jong-un envoie ses soldats mourir pour Poutine

L'armée russe reçoit le soutien de la Corée du Nord dans sa guerre en Ukraine. Kim Jong-un veut ainsi renforcer sa nouvelle alliance et a des objectifs bien précis.

Plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre fait toujours rage - et plus de 650 000 soldats russes ont été blessés ou tués selon les données ukrainiennes. Même si les chiffres ukrainiens sont surestimés, les pertes russes sont sans aucun doute considérables.