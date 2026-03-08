bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

Un musée virtuel dédié aux femmes du jeu vidéo lancé dans Minecraft

Un musée virtuel dédié aux femmes du jeu vidéo lancé dans Minecraft

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Women in Games France et le collectif Endorah lancent un musée virtuel dans Minecraft pour mettre en lumière les femmes qui ont marqué l’industrie du jeu vidéo.
08.03.2026, 09:0308.03.2026, 09:03
Un musée virtuel dédié aux femmes du jeu vidéo lancé dans Minecraft
Une image du jeux Minecraft.Image: Shutterstock

L’association Women in Games France, qui oeuvre pour la mixité dans les jeux vidéo, et le collectif Endorah lancent dimanche un musée virtuel dans le jeu Minecraft, consacré aux femmes de l’industrie, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Cet espace sera accessible au public à partir de 11h00 et met en lumière celles qui ont contribué à façonner l’écosystème du jeu vidéo, des pionnières de l’informatique aux fondatrices de studios, en passant par les créatrices de contenu et les joueuses professionnelles.

«C’est un véritable devoir de mémoire, qui va avec nos valeurs de sensibilisation et de mise en avant de rôles modèles», a expliqué à l'AFP Anna Bressan, administratrice de l'association Women in Games France.

Développé dans le jeu Minecraft, qui propose aux joueurs d'explorer un univers fantastique fait de briques et de blocs, le musée propose une exploration libre à travers plusieurs zones thématiques consacrées notamment au streaming et aux médias, à l’Esport ou encore à l’industrie du jeu vidéo.

À son ouverture, une vingtaine de personnalités seront présentées, dont Muriel Tramis, créatrice des jeux éducatifs Adibou, avec l’objectif d’en réunir une centaine d’ici la fin de l’année.

Journée des droits des femmes: manifestations et événements en Suisse

Chaque femme mise en avant apparaît sous la forme d’un personnage non joueur (PNJ) dans un espace scénographié, où elle partage son parcours et ses réalisations en interagissant avec les visiteurs. Un site internet dédié propose également des articles consacrés à ces personnalités.

Ce concept a été développé par Endorah, une équipe spécialisée dans la création d’environnements virtuels.

Pour ses initiateurs, le projet s’inscrit dans la lignée d’expériences menées dans Minecraft, comme la «Bibliothèque libre» lancée en 2020 par l'ONG Reporters sans frontières (RSF), qui a montré le potentiel du jeu comme espace de médiation culturelle et éducative.

Fan de jeux vidéos? Voici quelques articles!
Il revient dans une version ultime
Il revient dans une version ultime
de Igor Rodrigues Ramos
Ce jeu de grimpe va vous faire gravir monts et merveilles
Ce jeu de grimpe va vous faire gravir monts et merveilles
de Flaubeurre, JVmag.ch
Epstein était banni à vie de Xbox
Epstein était banni à vie de Xbox
Mauvaise nouvelle pour les fans de GTA
Mauvaise nouvelle pour les fans de GTA
de Armin Hadzikadunic
La guerre des consoles est terminée (et Trump est content)
La guerre des consoles est terminée (et Trump est content)
de Sainath Bovay
Thèmes
La plus petite femme du monde a rencontré la plus grande
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Crans-Montana: cette région belge lance un suivi psychologique
Les francophones de Belgique ont lancé vendredi un suivi psychosocial pour les victimes de l'incendie du «Constellation».
Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé vendredi d'activer le plan de suivi psychosocial afin d'offrir un accompagnement «clair et humain» aux victimes belges de l'incendie de Crans-Montana.
L’article