Un musée virtuel dédié aux femmes du jeu vidéo lancé dans Minecraft

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Women in Games France et le collectif Endorah lancent un musée virtuel dans Minecraft pour mettre en lumière les femmes qui ont marqué l’industrie du jeu vidéo.

Une image du jeux Minecraft. Image: Shutterstock

L’association Women in Games France, qui oeuvre pour la mixité dans les jeux vidéo, et le collectif Endorah lancent dimanche un musée virtuel dans le jeu Minecraft, consacré aux femmes de l’industrie, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Cet espace sera accessible au public à partir de 11h00 et met en lumière celles qui ont contribué à façonner l’écosystème du jeu vidéo, des pionnières de l’informatique aux fondatrices de studios, en passant par les créatrices de contenu et les joueuses professionnelles.

«C’est un véritable devoir de mémoire, qui va avec nos valeurs de sensibilisation et de mise en avant de rôles modèles», a expliqué à l'AFP Anna Bressan, administratrice de l'association Women in Games France.

Développé dans le jeu Minecraft, qui propose aux joueurs d'explorer un univers fantastique fait de briques et de blocs, le musée propose une exploration libre à travers plusieurs zones thématiques consacrées notamment au streaming et aux médias, à l’Esport ou encore à l’industrie du jeu vidéo.

À son ouverture, une vingtaine de personnalités seront présentées, dont Muriel Tramis, créatrice des jeux éducatifs Adibou, avec l’objectif d’en réunir une centaine d’ici la fin de l’année.

Chaque femme mise en avant apparaît sous la forme d’un personnage non joueur (PNJ) dans un espace scénographié, où elle partage son parcours et ses réalisations en interagissant avec les visiteurs. Un site internet dédié propose également des articles consacrés à ces personnalités.

Ce concept a été développé par Endorah, une équipe spécialisée dans la création d’environnements virtuels.

Pour ses initiateurs, le projet s’inscrit dans la lignée d’expériences menées dans Minecraft, comme la «Bibliothèque libre» lancée en 2020 par l'ONG Reporters sans frontières (RSF), qui a montré le potentiel du jeu comme espace de médiation culturelle et éducative.