Des Palestiniens dans un campement de fortune à Gaza, le mercredi 8 octobre 2025. Keystone

Israël et le Hamas ont accepté la première phase du plan de paix

Après deux ans de guerre, Israël et le Hamas palestinien se sont entendus tôt jeudi sur un cessez-le-feu à Gaza dans le cadre du plan de Donald Trump visant à établir une paix «durable» dans la région.

Dans un message sur son réseau Truth Social, Donald Trump s'est dit «fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase» de son plan de paix pour Gaza, dans le cadre de pourparlers indirects en Egypte.

«Cela veut dire que TOUS les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle.» Donald Trump via Truth Social.

Le Qatar, pays médiateur, a confirmé «qu'un accord a été conclu ce soir sur toutes les dispositions et les mécanismes de mise en oeuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui conduira à la fin de la guerre, à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, et à l'entrée d'aide humanitaire», par la voix du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.

De son côté, le Hamas a annoncé être parvenu à un accord «prévoyant la fin de la guerre à Gaza».

«C'est un grand jour pour Israël», a commenté le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui a remercié Donald Trump et dit réunir dès jeudi son cabinet afin de «ratifier l'accord et rapatrier tous nos précieux otages».

Donald Trump, qui convoite le prix Nobel de la paix, qui doit être annoncé vendredi, avait un peu plus tôt annoncé une possible visite au Moyen-Orient en fin de semaine, jugeant qu'un accord était «très proche», au quatrième jour de ces négociations à Charm el-Cheikh en Egypte.

Signature prévue en Egypte

Des sources ayant connaissance du dossier ont indiqué que l'accord sur la première phase du plan serait signé dès jeudi en Egypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait auparavant indiqué avoir invité, en cas d'accord, le président américain pour «assister à sa signature».

«Les combats doivent s'arrêter une fois pour toutes, a réagi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, appelant les parties à «respecter pleinement les termes de l'accord».

«Retrait des troupes israéliennes»

Signe des fortes pressions pour conclure un accord, des émissaires de Donald Trump ainsi que le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, et le chef des services de renseignement turc Ibrahim Kalin, avaient rejoint Charm el-Cheikh.

Les pourparlers, lancés lundi 29 septembre, sont basés sur le plan Trump, qui prévoit un cessez-le-feu, un échange des otages enlevés le 7 octobre 2023 contre des prisonniers palestiniens retenus par Israël, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du Hamas.

Selon une source au sein du Hamas, les otages israéliens vivants, estimés à 20 sur les 47 détenus à Gaza, seront libérés contre près de 2000 détenus palestiniens. Et d'après une source proche du Hamas, «de premières cartes ont été présentées par la partie israélienne concernant le retrait de ses troupes».

Le Hamas a accepté de libérer les otages, mais a aussi réclamé le retrait total israélien de Gaza. Il n'a pas mentionné son propre désarmement, point clé de la proposition. Benyamin Netanyahou a, lui, souligné que son armée resterait dans la majeure partie de Gaza et répété que le Hamas devait être désarmé.

«Détruire le Hamas»

Le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir s'est rendu avant l'annonce venue de la Maison-Blanche sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, provoquant l'ire du Hamas et de plusieurs pays arabes. «Je prie seulement pour que notre premier ministre permette une victoire totale à Gaza, afin de détruire le Hamas, avec l'aide de Dieu, et ramener les otages», a-t-il déclaré, hostile à tout accord.

Deux précédentes trêves en novembre 2023 et début 2025 avaient permis le retour d'otages ou de corps de captifs en échange de prisonniers palestiniens, sans toutefois déboucher sur un règlement du conflit.

Quelques heures après l'annonce de l'accord, la Défense civile de Gaza a fait état de plusieurs frappes israéliennes sur le territoire, notamment dans le nord de Gaza. (ag/ats)