ciel clair
DE | FR
burger
International
Gaza

Une nouvelle flottille de la liberté a quitté la Sicile pour Gaza

epa12410902 A flotilla of boats leaves the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025. The Freedom Flotilla Coalition (FFC) and Thousand Madleens to Gaza (TMTG) ...
Les 10 bateaux transportent surtout de l'aide humanitaire pour Gaza.Keystone

Une nouvelle flottille de la liberté a quitté la Sicile pour Gaza

Dix bateaux ont pris le large depuis Catane, en Italie, pour rejoindre la Palestine avec de l'aide humanitaire.
27.09.2025, 22:2827.09.2025, 22:28

Une «flottille de la liberté» de 10 bateaux chargés d'aide humanitaire et transportant une soixantaine de personnes de 15 nationalités différentes, parmi lesquelles des parlementaires français et d'autres pays européens, a quitté samedi le port de Catane, en Sicile. Son objectif est de «briser le blocus israélien illégal de Gaza».

En Suisse, des milliers de personnes dans la rue pour la Palestine

Cette nouvelle flottille, lancée par la Freedom Flotilla Coalition (FFC) et Thousand Madleens to Gaza (TMTG), dont le départ a été retardé de quelques jours, devrait rejoindre les navires de la Global Sumud Flottila, qui ont eux commencé à quitter Catane le 13 septembre et se trouvent actuellement au large de la Crète.

«Ensemble, ces missions civiles signalent que l'exigence de mettre fin au blocus israélien ne peut être réduite au silence ou dissuadée», indiquent FFC et TMTG dans un communiqué posté sur leur site.

«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»

Lors d'une conférence de presse samedi à Catane, les organisateurs ont expliqué:

«Pour la plupart, nos bateaux transportent des fournitures médicales, des denrées alimentaires sèches et du matériel scolaire, car cela a été identifié comme étant parmi les priorités les plus importantes par les Palestiniens sur le terrain.»
epa12410656 Activists, among them Tan (Tania) Safi (R), gather at the port of San Giovanni Li Cuti in Catania, Sicily, southern Italy, 27 September 2025, before a flotilla of boats leaves for Gaza. Th ...
Tania Safi a affirmé la détermination de la Freedom Flotilla Coalition.Keystone

Après avoir rappelé les précédentes tentatives de navires humanitaires pour atteindre Gaza, toutes bloquées par Israël ces derniers mois, Tan Safi, la porte-parole de la Freedom Flotilla Coalition (FFC), a déclaré:

«Nous ne nous arrêterons pas, quoi qu'il arrive. Nous naviguons pour briser le blocus illégal d'Israël sur Gaza, qui a privé les Palestiniens de leur autodétermination, leur souveraineté et leur liberté de circulation, entre autres violations des droits humains.»
Coalition, dont la Suisse, pour soutenir financièrement l'Autorité palestinienne

Elle a ajouté:

«Les gouvernements ne devraient pas seulement intervenir temporairement en se mobilisant pour leurs propres citoyens avec ces navires qui les accompagnent maintenant, mais aussi pour les Palestiniens à Gaza.»

Elle faisait référence aux navires militaires envoyés par l'Espagne et l'Italie auprès de la Global Sumud Flottila afin de lui porter assistance après qu'elle a subie des attaques de drones dans la nuit de mardi à mercredi.

L'eurodéputée française Mélissa Camara a de son côté demandé que les États membres de l'UE «protègent les flottilles afin que nous puissions acheminer l'aide que nous souhaitons apporter à la bande de Gaza pour sauver des vies».

La «double frappe», la tactique terroriste adoptée par Israël

«Je veux dire aux gouvernements, au gouvernement français par exemple, que nous sommes ici à cause d'eux, à cause de leur inaction. Nous risquons nos vies parce qu'ils ne feront rien (pour arrêter) ce génocide et laissent Israël détruire la vie de 2 millions de Gazaouis, détruire la Cisjordanie», a estimé pour sa part la députée française Alma Dufour, qui participe également à la flottille. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images
1 / 25
La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

Marine One, transportant le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump, arrive pour atterrir au château de Windsor.
source: getty images europe / wpa pool
partager sur Facebookpartager sur X
On avait une très bonne raison d'aller voir des alpagas
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en octobre
2
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
3
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
La «double frappe», la tactique terroriste adoptée par Israël
L'armée israélienne est accusée de recourir régulièrement à une stratégie illégale à Gaza, appelée la «double frappe». Celle-ci consiste à bombarder deux fois le même endroit, afin de tuer les secouristes qui affluent sur place après la première explosion.
Il est 10 heures du matin lorsque l'Hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, est atteint par un missile israélien. Environ dix minutes plus tard, alors que de nombreuses personnes s'activent pour venir en aide aux victimes, un deuxième projectile s'abat exactement au même endroit. Cette attaque, menée le 25 août dernier et filmée en direct par un caméraman de Reuters, a tué 22 personnes, la plupart desquelles lors de la deuxième frappe. Des soignants et des journalistes figurent parmi les morts.
L’article