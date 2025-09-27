Les 10 bateaux transportent surtout de l'aide humanitaire pour Gaza. Keystone

Une nouvelle flottille de la liberté a quitté la Sicile pour Gaza

Dix bateaux ont pris le large depuis Catane, en Italie, pour rejoindre la Palestine avec de l'aide humanitaire.

Une «flottille de la liberté» de 10 bateaux chargés d'aide humanitaire et transportant une soixantaine de personnes de 15 nationalités différentes, parmi lesquelles des parlementaires français et d'autres pays européens, a quitté samedi le port de Catane, en Sicile. Son objectif est de «briser le blocus israélien illégal de Gaza».

Cette nouvelle flottille, lancée par la Freedom Flotilla Coalition (FFC) et Thousand Madleens to Gaza (TMTG), dont le départ a été retardé de quelques jours, devrait rejoindre les navires de la Global Sumud Flottila, qui ont eux commencé à quitter Catane le 13 septembre et se trouvent actuellement au large de la Crète.

«Ensemble, ces missions civiles signalent que l'exigence de mettre fin au blocus israélien ne peut être réduite au silence ou dissuadée», indiquent FFC et TMTG dans un communiqué posté sur leur site.

Lors d'une conférence de presse samedi à Catane, les organisateurs ont expliqué:

«Pour la plupart, nos bateaux transportent des fournitures médicales, des denrées alimentaires sèches et du matériel scolaire, car cela a été identifié comme étant parmi les priorités les plus importantes par les Palestiniens sur le terrain.»

Tania Safi a affirmé la détermination de la Freedom Flotilla Coalition. Keystone

Après avoir rappelé les précédentes tentatives de navires humanitaires pour atteindre Gaza, toutes bloquées par Israël ces derniers mois, Tan Safi, la porte-parole de la Freedom Flotilla Coalition (FFC), a déclaré:

«Nous ne nous arrêterons pas, quoi qu'il arrive. Nous naviguons pour briser le blocus illégal d'Israël sur Gaza, qui a privé les Palestiniens de leur autodétermination, leur souveraineté et leur liberté de circulation, entre autres violations des droits humains.»

Elle a ajouté:

«Les gouvernements ne devraient pas seulement intervenir temporairement en se mobilisant pour leurs propres citoyens avec ces navires qui les accompagnent maintenant, mais aussi pour les Palestiniens à Gaza.»

Elle faisait référence aux navires militaires envoyés par l'Espagne et l'Italie auprès de la Global Sumud Flottila afin de lui porter assistance après qu'elle a subie des attaques de drones dans la nuit de mardi à mercredi.

L'eurodéputée française Mélissa Camara a de son côté demandé que les États membres de l'UE «protègent les flottilles afin que nous puissions acheminer l'aide que nous souhaitons apporter à la bande de Gaza pour sauver des vies».

«Je veux dire aux gouvernements, au gouvernement français par exemple, que nous sommes ici à cause d'eux, à cause de leur inaction. Nous risquons nos vies parce qu'ils ne feront rien (pour arrêter) ce génocide et laissent Israël détruire la vie de 2 millions de Gazaouis, détruire la Cisjordanie», a estimé pour sa part la députée française Alma Dufour, qui participe également à la flottille. (ats/afp)