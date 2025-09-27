en partie ensoleillé13°
Gaza

En Suisse, des milliers de personnes dans la rue pour la Palestine

epa12410052 Protesters carry a huge Palestinian flag as they take part in a rally in support of the Palestinian people, in Geneva, Switzerland, 27 September 2025. EPA/MARTIAL TREZZINI
En Suisse, des milliers de personnes dans la rue pour la Palestine

A Genève et Bélinzone, environ 10 000 personnes ont manifesté leur soutien à Gaza.
27.09.2025, 17:5127.09.2025, 17:51

A Genève, entre 6000 et 10 000 personnes, selon les estimations, ont manifesté samedi en solidarité avec la Palestine, à l'appel de BDS. Il s'agit de la plus importante manifestation propalestinienne dans le canton depuis 2023.

La police cantonale a dénombré plus de 6000 personnes, Keystone-ATS plus de 8000 et les organisateurs plus de 10'000. Le mouvement BDS (Boycott-Désinvestissent-Sanctions) a fustigé la Suisse, qui «sous couvert de neutralité, démontre sa complicité avec Israël».

Un Etat palestinien serait un «suicide national», lance Netanyahou

S'exprimant devant la foule compacte massée à la Place de Neuve, un membre du collectif a appelé les institutions et les entreprises suisses à cesser immédiatement toute collaboration avec Israël. BDS a insisté:

«Le génocide se poursuit et Israël utilise la famine de masse comme arme pour parfaire le nettoyage ethnique de la population de Gaza»

Les manifestants se sont couchés au sol dans les rues basses pour «dénoncer la complicité financière d'UBS avec l'Etat d'Israël».

epa12410050 Protesters take part in a rally in support of the Palestinian people, in Geneva, Switzerland, 27 September 2025. EPA/MARTIAL TREZZINI
Ils étaient jusqu'à 10 000 samedi à Genève.Keystone

Une banderole a aussi été déployée devant la filiale à Bel-Air. Dans le cortège, des photos des enfants tués à Gaza étaient affichées sur de grandes banderoles, avec leurs noms et leur âge.

La situation reste urgente

Selon BDS, la récente reconnaissance de l’Etat de Palestine par quelques états occidentaux ne change rien à l’urgence de la situation sur le terrain pour la population palestinienne.

Dans la foule, de nombreuses pancartes fustigeaient toutefois le comportement de la Suisse. On pouvait notamment lire:

«Suisse tu ne reconnais pas la Palestine. Je ne te reconnais plus»

Un autre manifestant portait une simple pancarte: «Shame» (Honte).

Coalition, dont la Suisse, pour soutenir financièrement l'Autorité palestinienne

La foule, très compacte au début, s'est ensuite déplacée dans les rues basses, a traversé le Pont du Mont-Blanc pour finir derrière la gare, dans le Parc des Cropettes dans une ambiance festive.

Protesters take part in a rally in support of the Palestinian in Gaza, amid the ongoing Israel-Hamas conflict, in Geneva, Switzerland, Saturday, September 27, 2025. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Une pancarte avec un jeu de mot au sujet du génocide en Palestine.Keystone

La mobilisation s'est déroulée sans incident. Parmi les manifestants, beaucoup de jeunes et de familles venues apporter leur soutien au peuple palestinien.

Une manif' à Belinzone

Au même moment, plus de 2000 manifestants se sont réunis à Bellinzone pour la même cause, selon les chiffres de la police municipale.

Sous une pluie battante, ils ont défilé d'un endroit proche de la gare en direction de la Piazza Governo, siège du gouvernement tessinois, réclamant du Conseil fédéral qu'il «respecte ses engagements en termes de droits humanitaires».

«Palestina libera, liberi tutti!» (Palestine libre, tous libres!«), pouvait-on lire notamment sur une pancarte brandie par une jeune femme.»Stop aux armes, stop aux sales affaires", indiquait une autre. De nombreuses familles ont pris part à la manifestation. (ats)

