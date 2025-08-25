assez dégagé20°
Gaza: Réactions ulcérées après les frappes israéliennes sur un hôpital

In this family handout photo, a person shows the blood-stained camera that freelance journalist Mariam Dagga, 33, was carrying when she was killed in a double Israeli strike on Nasser Hospital in Khan ...
L'appareil photo taché de sang que la journaliste indépendante Mariam Dagga, 33 ans, portait lorsqu'elle a été tuée.Keystone

«Intolérable»: réactions ulcérées après les frappes israéliennes sur un hôpital

Des frappes israéliennes ont touché lundi l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, faisant 20 morts dont cinq journalistes, selon l’AFP citant la Défense civile à Gaza. Parmi les victimes figurent des collaborateurs d’Al Jazeera, de Reuters et de l’agence Associated Press (AP). Deux autres journalistes palestiniens ont également été identifiés par leur syndicat, tandis qu’un sixième a été tué le même jour dans la région voisine d’Al-Mawassi.
25.08.2025, 21:4925.08.2025, 21:52
L’armée israélienne a confirmé avoir mené une frappe dans la zone, affirmant ne pas avoir «ciblé les journalistes» et promettant une enquête. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a parlé d’un «accident tragique», rappelant que les objectifs d’Israël étaient de «vaincre le Hamas et ramener les otages».

«Israël regrette profondément l'accident tragique survenu à l'hôpital Nasser. Les autorités militaires mènent une enquête approfondie. Notre guerre est contre les terroristes du Hamas. Nos objectifs légitimes sont de vaincre le Hamas et de ramener nos otages à la maison»
Benjamin Netanyahu dans un communiqué

Ces frappes n'ont pas manquer de susciter de vives condamnations internationales. L’ONU a rappelé que «les journalistes et les hôpitaux ne sont pas des cibles», le secrétaire général Antonio Guterres demandant une enquête «rapide et impartiale».

Frappes israéliennes sur un hôpital: 15 morts

Emmanuel Macron a jugé la frappe «intolérable», le Royaume-Uni s’est dit «horrifié». Le Qatar et l’Iran ont dénoncé des «crimes odieux», tandis que l’Arabie saoudite a également exprimé sa condamnation.

Quant à la Suisse, elle a «fermement condamné» l’attaque et appelé à protéger «en tout temps» les civils et les infrastructures civiles, conformément au droit international humanitaire (DIH). L'attaque a fait de nombreuses victimes civiles, rappelle le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur X.

Les agences de presse concernées ont fait part de leur choc et de leur tristesse. Reuters a confirmé la mort de son collaborateur Hossam al-Masri et les blessures d’un autre, AP celle de Mariam Dagga, journaliste photo indépendante de 33 ans, et Al Jazeera celle du photojournaliste Mohammad Salama.

L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza

Selon Reporters sans frontières et le Comité pour la protection des journalistes, environ 200 journalistes ont été tués depuis le début de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. (mbr)

