Frappes israéliennes à Gaza: 11 morts malgré une trêve fragile

Des frappes aériennes israéliennes ont tué 11 personnes et blessé 20 autres samedi dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Plus de «International»

La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Keystone

Des frappes aériennes israéliennes ont fait onze morts samedi dans la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.

Elles interviennent sur fond d'une trêve fragile dans le territoire palestinien entre Israël et le mouvement islamiste palestinien qui s'accusent mutuellement de la violer.

Le directeur général du ministère de la Santé, Mounir Albourche, a déclaré à l'AFP que 11 personnes avaient été tuées et 20 blessées «à la suite de frappes menées par l'occupation (Israël, NDLR) visant des civils dans une tente et un appartement».

«Israël poursuit ses graves violations de l'accord de cessez-le-feu dans un contexte de grave pénurie de fournitures médicales, de médicaments et d'équipements médicaux.»

Les blessés ont été admis à l'hôpital de la ville de Gaza, dans le nord du territoire, ainsi qu'à Khan Younès, dans le sud. Dans un communiqué séparé, le bureau de presse du gouvernement du Hamas a précisé que la frappe contre une tente abritant des déplacés avait tué sept membres d'une même famille, dont un enfant et une personne âgée.

La quasi-totalité des habitants de la bande de Gaza ont été déplacés au moins une fois pendant les plus de deux ans de guerre, et des centaines de milliers de personnes vivent encore sous des tentes ou dans des abris de fortune.

Selon le gouvernement du Hamas, 509 personnes ont été tuées par des tirs ou des bombardements israéliens depuis le début du cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre sous la pression des Etats-Unis.

Cette attaque a entraîné la mort de 1.221 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. Au moins 71.769 Palestiniens ont été tués dans le petit territoire côtier par la campagne militaire israélienne de représailles, d'après le ministère de la Santé. (dal/az-lba/vl/anb/afp)