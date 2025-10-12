L'Égypte confirme un sommet sur la paix à Gaza

Les chefs d'État égyptien et américain Donald Trump présideront un «Sommet de la paix» pour Gaza lundi à Charm el Cheikh. Des «responsables de plus de 20 pays» y participeront, a annoncé Le Caire samedi.

Keystone

«La rencontre vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale», précise le texte, au second jour d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le secrétaire général Antonio Guterres participera au sommet lundi, a annoncé samedi soir le bureau de son porte-parole.

Le premier ministre britannique Keir Starmer fera également le déplacement, pour ce qui «marque un tournant historique pour la région après deux années de conflit et de bain de sang», selon un communiqué de Downing street.

Le président français, Emmanuel Macron se rendra lundi en Egypte pour marquer son «soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Trump pour mettre fin à la guerre», a annoncé samedi l'Élysée

Macron échangera, à cette occasion, «avec ses partenaires sur les prochaines étapes de mise en oeuvre du plan de paix».

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, sont aussi attendus en Egypte.

De son côté, le Hamas a annoncé qu'il ne participera pas à la signature officielle de l'accord. «Concernant la signature officielle, nous ne serons pas présents», a affirmé un des ses hauts-responsables, Hossam Badran, dans une interview, en soulignant que son mouvement agissait «par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens».

Reste le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu n'a pas donné d'indication sur sa participation ou non au sommet.

Ultimatum lundi matin

C'est d'ici à lundi matin, qu'aux termes de l'accord entre Israël et le Hamas, les 48 otages ou dépouilles d'otages encore dans Gaza doivent être rendus à Israël.

En échange, Israël doit libérer 250 «détenus pour des raisons de sécurité» dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et 1700 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023. (ats/afp)