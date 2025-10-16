en partie ensoleillé11°
DE | FR
burger
International
Grèce

La journée de travail de 13 heures menace d'enflammer la Grèce

Manifestation contre la journée de 13 heures à Thessalonique le 14 octobre dernier.
Manifestation contre la journée de 13 heures à Thessalonique le 14 octobre dernier.Image: EPA ANA-MPA

La journée de travail de 13 heures menace d'enflammer la Grèce

Malgré deux grèves générales dans le pays, le Parlement grec a adopté jeudi un projet de loi rendant possible une journée de travail de 13 heures. L'opposition dénonce une «monstruosité législative».
16.10.2025, 13:0916.10.2025, 13:09

Les députés grecs ont adopté jeudi un projet de loi controversé qui instaure la possibilité d'une journée de travail de 13 heures dans le secteur privé, dénoncé par les syndicats et la gauche comme un «véritable Moyen Age du travail».

A l'issue de deux jours de débat houleux, une majorité d'élus, surtout ceux de la droite au pouvoir, a voté en faveur de ce texte porté par le gouvernement conservateur, qui prévoit que, moyennant une rémunération supplémentaire, un employé puisse travailler jusqu'à 13 heures par jour pour un seul employeur durant un nombre de jours limité par an.

«Les ouvriers sont à bout»: grosse grève à venir en Suisse

L'une des principales formations de l'opposition, Syriza (gauche), a refusé de participer au vote, fustigeant une «monstruosité législative, une dérégulation du travail qui s'attaque (...) aux droits fondamentaux» des travailleurs, selon Christos Giannoulis, porte-parole du groupe parlementaire.

Sur la base de volontariat

A deux reprises, le 1er octobre et mardi, la Grèce s'est retrouvée partiellement paralysée par une grève générale pour protester contre cette réforme. Dans un pays où l'économie s'est redressée depuis la crise financière mais reste plombée par des bas salaires, la possibilité d'un travail quotidien de 13 heures existe déjà mais uniquement si un employé dispose de deux employeurs ou plus.

«Nous donnons désormais la possibilité (à un employé) d'effectuer ce travail supplémentaire chez le même employeur, sans déplacement, avec une rémunération majorée de 40%», a défendu au Parlement la ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus.

Ce patron suisse a lancé une «révolution des pourboires» qui inquiète

Elle a assuré que cela se ferait sur la base du volontariat et qu'aucun employé ne pourrait y être contraint. Elle a insisté sur le fait que selon elle, «il existe des travailleurs qui demandent à travailler davantage d'heures» surtout dans le secteur du tourisme, l'un des principaux moteurs de l'économie où l'été, serveurs, personnels hôteliers et cuisiniers enchaînent les journées à rallonge.

«Une utilisation trompeuse»

La durée légale du temps de travail quotidien en Grèce est actuellement de huit heures avec la possibilité d'effectuer jusqu'à trois heures supplémentaires. Les détracteurs du projet dénoncent la forte dérégulation du marché du travail engagée par le premier ministre Kyriakos Mitsotakis depuis son arrivée au pouvoir en 2019.

Juste avant le vote des députés, la ministre du Travail a une nouvelle fois souligné que cette disposition ne serait valable que jusqu'à 37 jours par an, soit environ trois jours par mois et sur la base du volontariat. Auparavant, elle avait dénoncé «une utilisation trompeuse du terme j«ournée de 13 heures» car cela »laisse entendre que tout le monde travaillerait 13 heures par jour".

Le PLR et l'UDC sont accusés de menacer «trois millions de personnes»

Les syndicats estiment également que le droit à un repos obligatoire quotidien de 11 heures sera bafoué, notamment en raison du temps de transport pour se rendre sur le lieu de travail.

En Grèce, au deuxième trimestre 2025, 20,9% des salariés de 20 à 64 ans travaillaient plus de 45 heures par semaine, contre 10,8% dans l'ensemble de l'UE, selon Eurostat. Le gouvernement a déjà instauré la possibilité d'une semaine de travail de six jours, notamment en cas de forte demande dans un secteur comme le tourisme. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
…Et vous? Ça va le chemin du travail?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «L'explication est limpide»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Israël menace de reprendre les combats à Gaza
Alors que le Hamas peine à restituer toutes les dépouilles d'otages, l'Etat hébreu accuse ce dernier de ne pas respecter l'accord de cessez-le-feu. La tension monte.
Le ministre israélien de la défense Israël Katz a affirmé mercredi soir qu'Israël reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, estimant que celui-ci n'avait pas rendu toutes les dépouilles d'otages.
L’article