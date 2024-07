«L'attaque de Kharkiv a échoué» et voici pourquoi

La Russie semble avoir échoué dans son attaque contre la région ukrainienne de Kharkiv. Un expert explique les raisons de cette débâcle militaire.

Tobias Esser

La guerre d'invasion russe contre l'Ukraine s'est transformée en une dure guerre de position au cours de cette troisième année de conflit. Il n'y a que peu de mouvements sur la plupart des sections du front, comme le rapporte l'Institute for the Study of War (ISW) américain.

Actuellement, les combats se concentrent notamment sur trois grandes sections de front – l'une d'entre elles se situe au nord de la région ukrainienne de Soumy et pourrait indiquer le début d'une nouvelle offensive russe en direction de la grande ville ukrainienne de Kharkiv. Comme le rapporte l'ISW en se référant à différents blogueurs militaires ukrainiens et russes, les forces armées ukrainiennes auraient tiré à plusieurs reprises à l'artillerie sur des unités russes au cours des derniers jours. Celles-ci se seraient regroupées au nord du village ukrainien de Zhuravka, juste à la frontière russe.

Selon le rapport de l'ISW, il n'est pas encore clair à l'heure actuelle si les forces russes ont établi une présence permanente sur ces lieux ou s'il s'agissait simplement d'une avancée de courte durée au-delà de la frontière. Selon le rapport de l'ISW, une attaque russe sur la région de Soumy pourrait avoir pour objectif de détourner les troupes ukrainiennes des sections de front critiques situées plus au sud.

Où en est l'offensive russe



Pendant ce temps, l'offensive russe sur la région de Kharkiv a échoué, explique l'expert militaire Nico Lange dans un entretien avec t-online. Selon lui, cela est surtout dû au matériel utilisé pour l'attaque en direction de la grande ville.

Nico Lange. Image: dr

A propos de Nico Lange Nico Lange (48 ans) est politologue et publiciste. De 2006 à 2012, il a dirigé le bureau à l'étranger de la Konrad-Adenauer-Stiftung, proche de la CDU, en Ukraine. De 2019 à 2022, Lange a dirigé l'équipe de direction du ministère fédéral de la Défense. Actuellement, il est Senior Fellow de l'initiative Zeitenwende à la Conférence sur la sécurité de Munich.

«La Russie a envoyé au combat des troupes mal entraînées, dont certaines n'étaient même pas équipées de véhicules blindés», a déclaré Lange:

«Cela a entraîné des pertes incroyablement élevées pour les forces russes. En fin de compte, l'attaque s'est arrêtée»

Les rapports sur le manque de véhicules blindés et de véhicules de combat d'infanterie soutiennent la thèse de Lange:

«La Russie perd actuellement ses véhicules blindés et ses véhicules de combat d'infanterie plus vite qu'elle ne peut les produire à nouveau — ou plus vite qu'elle ne peut préparer ses stocks pour les utiliser sur le champ de bataille.»

L'Ukraine gagne-t-elle du terrain dans la région de Lougansk ?

Dans la région de Lougansk, l'Ukraine fait de légers progrès selon le blogueur militaire «EjShahid», qui travaille pour «GeoConfirmed», qui vérifie les images du champ de bataille à l'aide de données cartographiques librement disponibles. Selon des images géolocalisées publiées le 1ᵉʳ juillet, les forces ukrainiennes ont récemment repris des positions perdues dans une zone boisée près de Kreminna. Il en va de même pour la partie du front située près de la ville de Terny, où les défenseurs ukrainiens gagnent également du terrain.

La situation est différente à la frontière entre les régions ukrainiennes de Kharkiv et de Lougansk. Selon le ministère russe de la Défense, les troupes russes y auraient conquis quatre villages autour d'Ivanivka. L'ISW explique, toutefois, dans son rapport qu'il n'existe aucune preuve visuelle de cette avancée des troupes russes.

Des Ukrainiens tirent, quelque part dans le Donbass. Image: IMAGO / ZUMA Press Wire

Le flou qui règne sur le front et les différents points de vue reflètent la situation toujours tendue. Les combats se poursuivent notamment au nord-est de Koupiansk et autour de Kreminna. Selon l'ISW, des éléments de l'armée blindée russe de la 1ʳᵉ Garde ainsi que des éléments de l'unité tchétchène «Sharma» du 204e régiment «Akhmad» Spetsnaz y sont actifs.

«Il ne faut pas surestimer les rapports sur les gains de territoire», explique Nico Lange dans un entretien avec t-online. Les troupes russes parviennent certes toujours à gagner de petits morceaux de terrains:

«Mais elles ne sont pas en mesure de défendre ces gains à long terme»

«Les chars ne sont plus décisifs »

Nico Lange revient également sur les rapports de l'état-major général des forces armées ukrainiennes faisant état de plus de 8000 chars de combat russes détruits.

«Les chars de combat classiques ne sont plus si décisifs» Nico Lange, expert militaire

Les véhicules blindés et les véhicules de combat d'infanterie sont bien plus importants. «C'est le seul moyen pour les unités d'infanterie d'arriver en toute sécurité sur le front sans être déjà mortes sous les tirs».

C'est là que la tactique de retardement ukrainienne montre son efficacité. Car Kiev ne veut pas reconquérir à tout prix chaque centimètre de territoire perdu. «Toutefois, cette tactique oblige les Russes à subir d'énormes pertes, car ils sont jetés sur le champ de bataille sans être suffisamment protégés contre les tirs ukrainiens», explique Nico Lange.

Traduit et adapté par Noëline Flippe