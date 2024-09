On suppose l'implication de saboteurs russes derrière l'incendie dans le complexe industriel du groupe Diehl à Berlin Lichterfelde.

Poutine recrute des criminels en Europe

Le Kremlin finance des organisations criminelles pour commettre des attentats en Europe occidentale. Voici ce qui se cache derrière ce nouveau stratagème.

Niels Anner, copenhague / ch media

Les services de renseignement des pays nordiques mettent en garde contre une nouvelle menace: le Kremlin charge des criminels occidentaux de mener des attaques de sabotage, par exemple contre des infrastructures énergétiques ou des usines produisant des armes et des pièces d'armement pour l'Ukraine.

«Les services secrets russes utilisent des criminels pour effectuer des sabotages. Nous enquêtons sur plusieurs incidents» Beate Gangas, cheffe de la police de sécurité intérieure norvégienne, contre-espionnage (PST).

Plusieurs pays ont indiqué que la production d'armes était menacée, tandis que la Norvège affirme devoir protéger son secteur de l'énergie, c'est-à-dire l'extraction de gaz et de pétrole, importante pour l'Europe.

Les contacts entre les services secrets russes et les criminels locaux se font par le biais de canaux numériques codés, explique la cheffe de la police. Les saboteurs ne savent pas toujours qui est le donneur d'ordre, ils exécutent simplement les missions contre rémunération.

Les services secrets ne veulent pas donner d'exemples concrets en raison des enquêtes en cours. Des sources norvégiennes font toutefois état d'au moins trois cas suspects: la coupure d'un câble Internet entre le continent et l'archipel arctique du Svalbard, le sabotage de câbles près d'un aéroport militaire et de multiples déraillements sur la ligne ferroviaire entre la Suède et la Norvège. Des dizaines de milliers de tonnes de minerai de fer sont transportées chaque jour sur ce tronçon.

Inquiéter et déstabiliser

Les services de renseignement danois et suédois ont confirmé la «nouvelle tendance» de la Russie à recruter des «hommes de main» pour des sabotages et d'autres opérations afin d'inquiéter l'opinion publique et de «déstabiliser les pays de l'Otan». En Allemagne et en Pologne, des craintes similaires avaient été exprimées cet été après que des incendies présumés d'origine criminelle ont provoqué d'importants dégâts dans un centre commercial et une usine d'armement.

En Suède, les autorités s'inquiètent notamment des bandes criminelles organisées qui disposent d'importants arsenaux d'armes à feu et de bombes:

«L'avantage pour la Russie dans cette nouvelle approche est qu'aucun agent n'est directement impliqué. Le sabotage est plus facile à nier» Nils Stensones, chef du service de renseignement militaire en Norvège.

Au cours des deux dernières années, de nombreux diplomates russes ont été expulsés de pays nordiques parce qu'ils ont été démasqués comme espions. Selon Stensones, il existe un risque que les criminels soient difficiles à contrôler et qu'ils fassent des choses de «leur propre initiative».

La Russie prend des risques

Néanmoins, les services secrets russes ont «peu à perdre». Car la Russie vise deux objectifs:

Saboter le soutien à l'Ukraine

Créer un sentiment d'insécurité

«Ça peut contribuer à rendre la population sceptique quant à l'aide apportée à l'Ukraine» Nils Stensones

En Finlande, une série de cambriolages dans des usines de production d'eau a suscité l'inquiétude ces derniers mois. Même si seuls des dégâts matériels ont été causés, les mesures de sécurité ont été renforcées. Selon l'experte en sécurité Hanna Smith, la Russie a évoqué par le passé de la possibilité de paralyser une société entière en empoisonnant l'eau potable.

En Suède, les services secrets ont déclaré qu'ils observaient une «plus grande prise de risque de la part de la Russie» dans la guerre hybride et les activités d'espionnage. L'association suédoise des entreprises de sécurité et de défense observe elle aussi une menace accrue, comme l'indique son secrétaire général Robert Limmergard:



«Des tentatives d'intrusion dans des entreprises ont eu lieu. Des drones ont aussi cherché à documenter les opérations et les transports de et vers les entreprises»

Traduit et adapté par Noëline Flippe