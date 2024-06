«Je préfère mourir que de pourrir vivante»: sa lettre d'adieu émeut l'Ukraine

Depuis 2014, Irina Tsyboukh travaillait comme ambulancière sur le front. Considérée comme une star en Ukraine, elle a été tuée par une attaque russe. Voici sa lettre d'adieu.

Elle n'avait que 25 ans et laisse pourtant derrière elle des souvenirs marquants. L'ambulancière ukrainienne Irina Tsyboukh, connue pour son engagement et ses apparitions dans les médias, a été tuée lors d'une attaque russe dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine.

Plusieurs mois avant l'attaque, Irina Tsyboukh, dont le nom de guerre était «Tcheka», avait rédigé une lettre d'adieu, que son frère vient de publier.

L'ambulancière y a écrit des mots émouvants sur son rapport à la mort et son quotidien en temps de guerre.

«L'opinion des autres ne m'intéresse pas, je suis morte»

«Bonjour, acceptez mes condoléances, je n'aime pas vous voir tristes», commence Tsyboukh dans sa lettre. Le désespoir lié à sa mort s'estompera, assure l'ambulancière. Elle poursuit:

«Alors ne perdez pas de temps à souffrir, continuez à vivre»

Tsyboukh a rédigé ces lignes il y a plus d'un an, bien consciente qu'elle pouvait perdre la vie à tout moment:

«Il est 19h19, samedi 8 avril 2023, nous travaillons avec la 5ᵉ équipe pour la 80e brigade de reconnaissance, "Dream On" d'Aerosmith passe en fond sonore et j'ai décidé qu'il y avait tellement d'occasions de mourir cette année que je devais écrire une lettre d'adieu.»

Elle adopte ensuite un ton pensif et déplore «que seule la mort puisse nous permette de vivre dans une liberté absolue». L'ambulancière confie:

«Le problème est toutefois que la vie est terminée et que cette liberté n'a plus de sens»

Selon elle, peu importe aujourd'hui ce que quelqu'un dit d'elle et de ses paroles. «Que ces phrases soient appréciées ou rejetées, l'opinion des autres ne m'intéresse pas, je suis morte.»

Elle travaillait sur le front depuis 2014

La liberté est la valeur suprême, poursuit la jeune femme.

«Mes bientôt 25 années se sont souvent écoulées dans le complexe et l'angoisse. Mais la plupart du temps, ce bruit n'avait pas de place devant ma liberté»

Lorsque Tsyboukh rédigeait ces lignes, elle était sur le point de fêter son 25e anniversaire. Le 1er juin 2024 - soit trois jours seulement après sa mort - elle aurait eu 26 ans. Dans sa lettre, elle se remercie elle-même, ses parents, son frère, sa famille et ses amis de lui avoir permis d'être libre et de vivre la vie qu'elle voulait.

Les dix dernières années de sa vie ont été marquées par la guerre. Dès 2014, elle a travaillé bénévolement à plusieurs reprises pour l'organisation Hospitallers. Elle a également réalisé un film sur les enfants qui ont grandi dans les régions de Donetsk et de Louhansk en proie à la guerre. Après l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, elle s'est portée volontaire et a travaillé comme ambulancière sur le front.

L'invasion à grande échelle de la Russie l'a amenée à «ne plus être esclave de [ses] peurs», écrit Tsyboukh dans sa lettre d'adieu. Elle n'a pas pu s'en séparer complètement, mais elle espère qu'elle y parviendra et que cette lettre l'y aidera.

«Si je peux, je te soutiendrai depuis le ciel»

«Aujourd'hui, ici dans la région de Donetsk, je suis sur mon chemin, je suis moi-même et je fais ce que je veux», écrit-elle. Il n'y a rien de plus important, «c'est pourquoi cette lettre est si simple - en ce moment, et même si cela arrive, je ne suis pas triste de mourir, car je vis enfin la vie que je veux». Mais pour ressentir cette «indispensable et véritable liberté, je vais devoir passer par plus d'une séance de thérapie, d'angoisses et de larmes».

Elle a également adressé quelques lignes manuscrites à son frère. «Si je le peux, je te soutiendrai depuis le ciel», peut-on y lire.

«Mais ce qui compte vraiment, c'est que nous nous sommes aimés et que nous étions des frères et soeurs merveilleux quand j'étais encore en vie. C'étaient de bons moments»

Elle ajoute que son frère Jurij devrait chérir ces souvenirs et ne pas les laisser l'énerver. «Seuls les courageux trouvent le bonheur et il vaut mieux mourir que de pourrir vivant.»

«Je n'ai jamais voulu faire la guerre»

En juillet 2022, elle avait déjà accordé une interview à l'édition ukrainienne du magazine Elle, dont elle avait également fait la couverture. Elle avait alors déclaré que les guerres se caractérisaient par une grande «liberté de mouvement». La guerre est un «combat sans règles», a-t-elle ajouté.

«Les Russes utilisent tout ce qu'ils peuvent. Ils brûlent le pays et détruisent des villages et des villes entières»

«Je n'ai jamais voulu faire la guerre. Je déteste tout ce qui nous arrive», a déclaré Tsyboukh à Elle. Elle s'est décrite comme «une fille qui aime voyager et mener des projets éducatifs pour les enfants». Elle n'a toutefois pas rêvé toute sa vie d'être ambulancière.

«Mais l'attaque russe m'a obligée à défendre mon pays»

Hospitallers Paramedics, l'organisation pour laquelle Tsyboukh travaillait, a consacré un article à l'ambulancière sur Facebook. «Cela ressemble à un rêve», peut-on y lire. «Tcheka» serait décédée pendant sa rotation sur le front dans la région de Kharkiv:

«C'est une douleur indescriptible et une perte incroyable non seulement pour le bataillon, mais aussi pour toute l'Ukraine.»

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)