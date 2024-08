L'Ukraine prend régulièrement pour cible les dépôts de ravitaillement et de carburant russes. Ici à Sébastopol, en Crimée. Image: keystone

Pourquoi la défense aérienne de Poutine s'affaiblit

Les drones ukrainiens frappent les aéroports et les raffineries loin dans l'arrière-pays russe. Selon un expert, cela s'explique par une raison précise.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

L'Ukraine frappe régulièrement en profondeur sur le territoire russe, le plus souvent avec des drones. Ceux-ci volent apparemment à l'insu de la défense aérienne russe jusqu'à 1800 kilomètres de la frontière ukrainienne vers des aérodromes et des raffineries de pétrole. Un expert américain a désormais une explication possible: la défense aérienne de Poutine s'affaiblit.

George Barros, expert de la Russie à l'Institute for the Study of War, a expliqué les causes possibles de cette situation à Business Insider:

«Nous avons vu de nombreux cas où les Ukrainiens ont pénétré la défense aérienne russe et ensuite fait voler des engins que les Ukrainiens ne devraient normalement pas pouvoir faire voler aussi loin en Russie.»

La défense aérienne russe aurait dû pouvoir abattre les drones. Mais Barros a précisé au magazine que cette dernière était probablement surchargée, créant des failles par lesquelles les drones ukrainiens peuvent s'infiltrer. Il soupçonne la Russie d'avoir «négligé de protéger les zones qui ne sont pas directement adjacentes à l'Ukraine». A partir du printemps 2024, l'Ukraine aurait alors été en mesure de «neutraliser la défense russe de manière très ciblée», a-t-il ajouté.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Dommages importants aux aéroports militaires

En raison des attaques contre les aéroports, la Russie a continué à déplacer ses avions de combat et ses bombardiers vers l'arrière-pays, selon les blogueurs militaires. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'Ukraine avait attaqué une base aérienne à Morosovsk, causant d'importants dégâts.

A cela s'ajoute le fait que l'Ukraine a également attaqué et endommagé ou détruit des positions de défense antiaérienne russes au cours des derniers mois. Cela a ouvert de grandes brèches par lesquelles les drones ukrainiens peuvent se faufiler, analyse Barros. La Russie a certes protégé la zone frontalière, mais pas suffisamment les installations militaires à l'intérieur du pays.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Il a cité en exemple l'attaque de l'Ukraine contre la région russe du Tatarstan, située à environ 1200 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Lors de cette frappe en avril, un avion léger a été utilisé. Selon les experts, il a été modifié pour voler à longue distance.

«Cet incident a été très illustratif et indique que les Russes ont probablement déployé leur défense aérienne de manière à avoir une bonne couverture dans les environs immédiats de l'Ukraine. Mais au-delà, ils ne l'ont pas.» George Barros, expert de la Russie

L'ISW considère que la défense antiaérienne russe est soumise à une pression permanente qui oblige le commandement militaire russe à fixer de nouvelles priorités. En raison de ressources limitées, la défense aérienne ne peut plus protéger que des installations particulièrement importantes.

Est-ce un tournant?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité samedi dernier ses forces armées pour leurs attaques contre des cibles militaires en Russie, après que son armée a signalé plusieurs frappes, notamment contre un aérodrome et un dépôt pétrolier:

«Je voudrais remercier chacun de nos soldats et tous ceux qui travaillent dans notre industrie de la défense d'avoir frappé des aérodromes, des raffineries de pétrole et des installations logistiques russes.»

Il ne faut, toutefois, pas s'attendre à un tournant dans la guerre malgré les attaques ukrainiennes. D'une part, Kiev a également besoin de plus de défense aérienne pour pouvoir contrer les attaques continues de drones et de missiles russes. D'autre part, l'armée de l'air russe a certes subi quelques pertes, mais elle est encore opérationnelle. De nombreux missiles qui s'abattent sur l'Ukraine sont tirés par des bombardiers russes.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)