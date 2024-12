Au cours des deux dernières années, la Suisse a mis à disposition un total de 84,5 millions de francs pour le secours d’hiver en Ukraine. Image: EPA

La Suisse va aider l'Ukraine à passer l'hiver



La Confédération va investir 45 millions pour remettre en état des infrastructures énergétiques et réhabiliter des logements endommagés.

La Suisse débloque une enveloppe de près de 45 millions de francs pour venir en aide à l’Ukraine cet hiver. Suite à l’intensification des attaques russes, une grande partie de la population ukrainienne est affectée par des coupures d’électricité et de chauffage.

Les fonds serviront à remettre en état les infrastructures énergétiques, à réhabiliter les logements endommagés et à répondre aux besoins humanitaires urgents, détaille mercredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.

La Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) aident les autorités ukrainiennes, les organisations partenaires locales et les organisations de l'ONU à subvenir aux besoins de la population ukrainienne durant la période hivernale. Des spécialistes du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) sont également stationnés à Kiev.

Remettre en état des centrales

Dans tout le pays, ils aident les forces de protection civile ukrainiennes et les entreprises de chauffage à réparer et à remettre en service les pompes à chaleur, les centrales énergétiques et les générateurs endommagés. A Odessa, le soutien du CSA a par exemple permis de garantir qu'hôpitaux et écoles restent opérationnels pendant la saison froide et que 105 000 habitants disposent d’un chauffage.

Parallèlement, les contributions du Seco à des fonds multilatéraux permettent de remettre en état et de moderniser les centrales énergétiques municipales. Cela permet notamment de financer des pièces de rechange et des combustibles ainsi que des investissements dans l'efficacité énergétique. En outre, le Seco a financé le transport de matériel dont l’Ukraine a un besoin urgent.

Groupes vulnérables

Une attention particulière est par ailleurs accordée aux groupes vulnérables, notamment les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les populations vivant à proximité du front ou dans des régions reculées. La Suisse distribue du matériel de chauffage et des vêtements d’hiver et assure la remise en état et l’isolation thermique des logements endommagés. Plus de 15 000 personnes bénéficient de cette aide, grâce à la collaboration avec des organisations partenaires.

Au cours des deux dernières années, la Suisse a mis à disposition un total de 84,5 millions de francs pour le secours d’hiver en Ukraine. Depuis février 2022, la Confédération a apporté une aide de plus de 477 millions de francs aux populations touchées par la guerre en Ukraine et dans les pays voisins. (ats)