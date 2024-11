Des missiles américains Hawk, ici déployés par l'armée roumaine.

L'Ukraine peut compter sur un nouvel allié aussi inattendu qu'essentiel

Taïwan aurait fourni à l'Ukraine d'importants systèmes anti-aériens pour sa lutte contre la Russie. Pour le petit pays asiatique, il s'agit aussi de faire passer un message à la Chine, qui menace de l'envahir.

Christoph Cöln / t-online

Vladimir Poutine a signé un traité d'alliance avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. L'engagement de troupes nord-coréennes sur le front devient réalité dans la région de Koursk. Les Nord-Coréens soutiennent ce qui serait une contre-offensive imminente, comme l'ont rapporté les services de renseignement américains. Le nombre de soldats nord-coréens déployés est incertain, mais pourrait monter jusqu'à 12 000.

Pour l'Ukraine, la situation risque fort de se détériorer. Sur le front du Donbass se trouvent des localités stratégiques comme Pokrovsk et Kourakhove, où, selon le rapport du think tank américain Institute for the study of war (ISW), des formations mécanisées de l'armée russe ont mené l'assaut ces derniers jours. Selon les experts militaires, elles ont toutefois toutes pu être repoussées.

Des missiles sol-air taïwanais pour Kiev

Mais Kiev pourrait recevoir de l'aide d'un soutien inattendu. Selon le magazine américain Forbes, qui se réfère à un ancien fonctionnaire du Pentagone, Taïwan devrait aider l'Ukraine en lui fournissant des batteries de défense anti-aérienne MIM-23 Hawk.

Ces missiles sol-air ne sont certes pas un système récent, l'armée américaine les ayant mis en service pour la première fois dans les années 1960, mais ils pourraient apporter une aide importante au pays. Notamment en dissuadant les attaques aériennes russes, qui bombardent quotidiennement des villes ukrainiennes.

Après les livraisons américaine et espagnole

Les déclarations de l'ex-fonctionnaire du ministère américain de la Défense confirment des informations datant de 2023. A l'époque déjà, on avait évoqué un accord de défense aérienne entre Taïwan et l'Ukraine, négocié par les Etats-Unis.

La livraison des systèmes de défense aérienne taïwanais, ainsi que les lanceurs et les radars correspondants, complètent les Hawk déjà offerts à l'Ukraine par les Etats-Unis et l'Espagne.

L'Ukraine disposerait de 15 batteries Hawk de la société américaine Raytheon, composées chacune d'au moins six lanceurs pour trois missiles et des radars correspondants. Cela fait au total 90 rampes de lancement permettant le déploiement simultané de 270 missiles antiaériens.

Un message pour la Chine

Leur portée devrait se situer entre 25 et 40 kilomètres. Le grand avantage des missiles Hawk est leur rampe de lancement très mobile. Ils seraient en outre tout à fait efficaces pour repousser les drones, les missiles de croisière plus lents et les avions pilotés.

Forbes écrit que le système Hawk pourrait ainsi représenter environ un tiers de la structure de défense aérienne ukrainienne, si l'on déduit les pertes au combat subies jusqu'à présent. Taïwan serait ainsi devenu, en toute discrétion, un acteur essentiel de la guerre en Ukraine.

Alors que la Chine semble faire peu de choses pour empêcher son allié nord-coréen de s'impliquer activement dans la guerre en Ukraine, l'intervention de Taïwan, menacée par la Chine, créerait une nouvelle configuration pour le conflit. Et une manière de dire à son voisin en quête de pouvoir qu'elle peut aussi le combattre, par intermédiaires, à des milliers de kilomètres de là.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)