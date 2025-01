Des soldats russes lors d'un entraînment. Image: AP Russian Defense Ministry Pres

L'Ukraine lance une nouvelle offensive en Russie

Les troupes de Kiev auraient capturé plusieurs villages dans la région frontalière de Koursk dans le cadre d'une nouvelle offensive lancée ce dimanche. Voici ce que l'on sait.

Les forces armées ukrainiennes ont lancé une nouvelle offensive dans la région frontalière de Koursk, qu'elles occupent en partie depuis août 2024. «Région de Koursk, bonne nouvelle», a écrit sur Telegram, ce dimanche, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak. Et d'ajouter:

«La Russie reçoit ce qu'elle mérite» Andriï Iermak

De nombreuses sources s'accordent à dire que l'offensive a démarré ce dimanche, tout en présentant des scénarios différents quant à son issue. L'armée ukrainienne s'est limitée à indiquer, comme elle le fait régulièrement, que des «combats» étaient «en cours» dans la région, sans donner davantage de détails.

De leur côté, les autorités russes ont affirmé que les troupes ukrainiennes avaient lancé «une contre-attaque» vers 9h, afin de stopper l'avancée des forces russes dans la zone. Moscou a affirmé avoir repoussé les assauts ennemis, dont un, près du village de Berdine, à environ 15 kilomètres de la frontière.

«Le groupe d'assaut de l'armée ukrainienne a été vaincu par l'artillerie et l'aviation. L'opération de destruction des unités des forces ukrainiennes se poursuit» L'armée russe

Image: watson

«Environ 2000 soldats mobilisés»

Cette version «officielle» a, pourtant, été contredite par les rapports de plusieurs blogueurs militaires russes, qui fournissent souvent des informations fiables sur le déroulement du conflit.

Ainsi, l'un d'entre eux indique que les Ukrainiens poussent vers le nord, en direction de Berdine. Des images géo-localisées montrent même que les assaillants ont pénétré dans la partie sud de la localité.

D'autres blogueurs militaires, cités dans le rapport quotidien du groupe de réflexion Institute for the Study of War (ISW), affirment que les forces ukrainiennes occupent les villages de Tcherkasskoïe Poretchnoïe, de Martynovka et de Mikhaylovka, et sont entrées dans celui de Novosotnitsky.

Cette image géo-localisée montre une colonne de blindés ukrainiens avançant vers le village de Tcherkasskoïe Poretchnoïe, dans la région russe de Koursk. Image: X

D'après la chaîne Telegram Mash, considérée comme proche des autorités russes, «les hommes de l'armée ukrainienne se déplacent en petits groupes». Environ 2000 soldats ont été déployés, ajoute-t-elle.

L'offensive aurait commencé dans la zone de Soudja, petite ville que les Ukrainiens contrôlent depuis août dernier. C'est ce qui rapporte un autre blogueur russe, qui précise:

«Dans cette offensive, l'ennemi utilise des véhicules de déminage, des chars et d'autres blindés» Un blogueur militaire russe

Le blogueur ajoute que des bombardiers sont en action. Un officier ukrainien a déclaré à CNN que les Russes avaient commencé à bombarder lourdement la ville.

Offensive-surprise en août

En août de l'année dernière, l'Ukraine avait lancé une offensive contre la région de Koursk. Cette opération, qui avait pris tout le monde de court, avait permis à Kiev de mettre la main sur environ 770 km2 de territoire russe.

L'incursion n'avait, pourtant, pas modifié de manière significative la dynamique de la guerre, rappelle Associated Press. En effet, les analystes militaires estiment que l'Ukraine a perdu environ 40% du territoire qu'elle avait initialement conquis.

Selon les cartographes bénévoles du collectif War Mapper, Kiev ne contrôlait que quelque 444 km2 de territoire au 1er décembre 2024. Il reste à voir si cette nouvelle attaque parviendra à inverser la tendance. (asi)