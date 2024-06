Le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Image: www.imago-images.de

Ramzan Kadyrov a un «harem» de jeunes filles

Le dirigeant tchétchène a installé nombre de ses enfants à des postes importants. Leurs mères, parfois mineures au moment de la naissance, font partie du harem du dictateur.

Julian Alexander Fischer / t-online

Ramzan Kadyrov, dictateur tchétchène et proche de Vladimir Poutine, a réuni autour de lui un «harem» de jeunes femmes. Un grand nombre de ses enfants seraient issus de relations avec elles, parfois mineures au moment de la naissance. C'est ce qu'affirme une enquête du portail d'investigation russe Proekt.

Les enfants de Ramzan Kadyrov occupent une place centrale dans les projets du dirigeant tchétchène, certains ayant déjà été nommés à des postes importants malgré leur jeune âge. En avril, des informations selon lesquelles Kadyrov serait gravement malade ont commencé à circuler. Il est possible qu'il prépare ses fils à lui succéder.

«Il préfère les filles vierges»

L'enquête de Proekt a révélé qu'au moins six de ses enfants ne seraient pas nés de son épouse Medni Kadyrova. «Il préfère les jeunes filles vierges, les étudiantes ou les jeunes femmes en première année d'études», détaille un informateur. Lequel ajoute:

«Il a un assistant qui est en contact avec de nombreuses jeunes filles tchétchènes. Il y en a des dizaines, peut-être même des centaines»

Pour justifier les grossesses dans une Tchétchénie à dominante musulmane, il recourt à un système controversé, reconnaissant les unions sexuelles de courte durée comme des mariages temporaires.

Medni Kadyrova et Vladimir Poutine. Image: www.imago-images.de

Pour cela, il fait appel au soutien religieux de mollahs locaux qui organisent des cérémonies de mariage, une pratique que tous les groupes musulmans n'acceptent pas. En public, Ramzan Kadyrov a toujours défendu la polygamie, sans toutefois reconnaître la pratiquer.

Les fils issus de ces relations apparaissent régulièrement en public avec leur père et ont parfois occupé des postes importants au sein de l'Etat. Adam, né en 2007, s'est particulièrement fait remarquer. Il a fait la une des journaux après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il passait à tabac un prisonnier.

Ses fils comme successeurs

Peu après, Adam a reçu le commandement du service de sécurité personnel de son père, ainsi que plusieurs prix et honneurs. Tout cela à l'âge de quinze ans. Selon les recherches de Proekt, le troisième fils aîné du dirigeant tchétchène serait issu d'une relation avec Zamira Djabraïlova, alors âgée de 16 ans, qui aurait rapidement gravi les échelons de la politique locale grâce au soutien de Ramzan Kadyrov.

Adam Kadyrov Image: www.imago-images.de

Le frère aîné d'Adam, Eli, serait lui aussi issu d'une relation en dehors du mariage principal de son père. Sa mère serait Fatima Khazouïeva, qui était âgée de quatorze ans à la naissance d'Eli en 2006.

Celle-ci a ensuite donné naissance à Ashura en 2012, suivie en 2015 par les jumeaux Eset et Cheikh-Ahmad. Mais c'est Ramzan Kadyrov seul qui décide de la manière dont il traite les enfants. Selon des témoins oculaires cités dans l'enquête de Proekt, Fatima Khazouïeva a une fois tenté de prendre l'un de ses enfants dans ses bras – mais Ramzan Kadyrov le lui a interdit.

Des tournois de MMA douteux

Cheikh-Muhammad, né en 2014, serait quant à lui le fils de la célèbre danseuse et chanteuse Aminat Akhmadova, autrefois directrice artistique de l'ensemble de chant et de danse «Nohcho». Comme les autres, Aminat Akhmadova s'est vu attribuer sa propre maison dans une zone particulièrement protégée à proximité de la résidence de Kadyrov, où elle vit avec ses domestiques et – occasionnellement – avec son fils. En public, l'enfant est toutefois présenté comme le fils de Medni Kadyrova, l'épouse légitime du dirigeant tchétchène.

Ce dernier a régulièrement fait participer ses fils Eli et Adam à des tournois d'arts martiaux mixtes (MMA). Mais ces combats n'étaient pas tout à fait équitables, selon le portail russe indépendant Meduza.

Les adversaires des enfants Kadyrov se sont tous battus de manière remarquablement passive et ont à peine osé s'attaquer à leurs adversaires, écrit le site d'investigation à propos d'un tournoi de MMA en 2018 à Grozny. Les Kadyrov, en revanche, ont frappé leurs adversaires sans pitié.

Ramzan et Eli Kadyrov Image: www.imago-images.de

Des mariages profitables

Eli Kadyrov aurait également une épouse très jeune. Le jeune homme de 17 ans serait marié à Hedi Delimkhanova, quatorze ans, fille du député russe Adam Delimkhanov. Adam Kadyrov, aujourd'hui âgé de seize ans, aurait épousé la fille du sénateur russe Souleyman Gueremeïev, qui fait partie du cercle des proches de son père.

On observe un schéma similaire chez les filles de Ramzan Kadyrov, qui apparaissent moins en public. Elles aussi ont été mariées à des enfants de proches du chef d'Etat tchétchène. Aïchat a épousé Vichan Matsouïev, dont le père était autrefois un camarade de classe de Ramzan Kadyrov.

Sa fille Tabik est également mariée au fils d'un ancien camarade de classe de Ramzan Kadyrov. Khadizhat a quant à elle épousé le fils de Rouslan Alkhanov, chef du service de sécurité d'Akhmad Kadyrov, le père de l'actuel dirigeant. Les deux filles étaient âgées de 17 ans lors du mariage.

Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov ont une histoire liée. Le père de ce dernier, Akhmad, avait été nommé par Vladimir Poutine à la tête de la république russe de Tchétchénie. Depuis 2007, c'est son fils Ramzan qui est au pouvoir.

Traduit et adapté par Tanja Maeder