Poutine envoie des grands-pères sur le front et ils se font massacrer

De plus en plus de soldats âgés se battent pour la Russie. Image: Anadolu

La guerre en Ukraine dure depuis plus de deux ans déjà. Un conflit épuisant pour les deux camps et des conditions difficiles pour les recrues âgées de Poutine.

Anna Von Stefenelli /

Plus de «International»

De violents combats se poursuivent dans la région de Kherson, au sud. Les attaques russes contre les positions ukrainiennes dans la région de Kharkiv et le long de la ligne Koupiansk-Svatove-Kreminna se poursuivent également. Dans le même temps, la Russie doit faire face à des pertes importantes et à une pression croissante sur ses forces armées. Kiev et Moscou ont toutes deux du mal à remplir les rangs de l'armée sur le front.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

L'armée russe mise de plus en plus sur des recrues âgées. Sur le front, les soldats font état d'une augmentation rapide du nombre de «grand-pères». Ces recrues âgées auraient des difficultés à résister aux exigences physiques des combats sur le front.

La moitié des troupes concernée

En première ligne, la Russie est confrontée à deux problèmes principaux, selon la plateforme en ligne indépendante russe Verstka: la pénurie de munitions et le nombre croissant de ceux que l'on appelle les «papys» - un terme utilisé par les soldats pour désigner les combattants de plus de 50 ans. Un député qui se rend régulièrement sur le front a confirmé ces observations.

«La moyenne d'âge des soldats a définitivement augmenté»

Et un soldat de la région de Kharkiv d'ajouter que «50% des soldats de notre secteur sont des hommes âgés, et ils se font faucher à tour de bras». Dans la région occupée de Donetsk, les combats présentent une image similaire, selon le témoignage d'un second soldat.

«Depuis l'été, nous avons perdu environ la moitié de nos effectifs à Tchassiv Yar - soit tués, soit blessés. Les renforts envoyés ont pour moitié plus de 50 ans, certains sont même plus âgés. Certains ne parviennent même pas à rejoindre leur position»

Des recrues moins efficaces?

Toujours selon Verstka, un fonctionnaire a confirmé qu'au cours des derniers mois, environ la moitié des volontaires à Moscou avaient plus de 45 ans. Mais pour lui, ce n'est pas un problème.

«Ils sont en forme, sont pères et ont de l'expérience. Ils surpassent n'importe quel jeune»

Toutefois, les soldats sur le front ne seraient pas de cet avis. Beaucoup de ces hommes âgés ne pourraient pas supporter les contraintes physiques, ils auraient par exemple des difficultés avec l'équipement lourd et souvent des problèmes de santé.

«Ils sont tous malades. Leurs jambes sont douloureuses, leur tête est douloureuse et ils sont lents»

Selon le média Meduza, Pavel Aksenov, expert militaire à la BBC, souligne que les jeunes soldats possèdent un avantage crucial sur le terrain.

«Pour un jeune, il est bien plus aisé de saisir un mortier et de parcourir quelques mètres avec»

C'est justement en temps de guerre, où tout – de l'armement aux munitions – est lourd, que l'on a besoin de soldats capables de gérer rapidement cette charge. Les hommes âgés sont moins efficaces en raison de leur condition physique.

Les soldats plus jeunes supportent plus facilement les contraintes physiques. (image symbolique)

Le nombre de morts de plus de 55 ans augmente

L'augmentation du nombre de soldats âgés est également confirmée par Mediazona et la BBC. Selon les journalistes, 2475 combattants contractuels russes de plus de 45 ans sont tombés en Ukraine rien que cette année, soit près de la moitié des décès identifiés. Un nombre qui représente une augmentation de 18% par rapport à l'ensemble de l'année 2023 et le triple par rapport à 2022.

Le nombre de morts de plus de 55 ans augmente également rapidement. Cette année, 597 décès ont déjà été enregistrés dans ce groupe d'âge, soit 50% de plus qu'en 2023 et quatre fois plus qu'en 2022. Le plus âgé des tués confirmés était Mikhaïl Chouvalov, 72 ans, décédé en 2022. Une liste qui pourrait se rallonger encore dans les mois à venir, selon Mediazona.

La Russie a relevé la limite d'âge

L'augmentation du nombre de combattants âgés pourrait être liée à des incitations financières et aux conditions économiques difficiles dans certaines régions de Russie, souligne le média russe Meduza. Les hommes espèrent que le service militaire leur apportera une sécurité financière, notamment pour leur propre famille.

Depuis le début de la guerre, le gouvernement russe a pris à plusieurs reprises des mesures visant à relever l'âge limite pour le service militaire et les services contractuels. Au cours de l'été 2023, l'âge maximal pour le service militaire a été relevé de 27 à 30 ans. En outre, les limites d'âge pour les réservistes ont été relevées de cinq ans. L'année dernière, la limite d'âge pour les services contractuels a également été relevée - de 65 à 70 ans.