L’Ukraine manque cruellement de ces missiles essentiels

Les Etats-Unis ont stoppé l'aide militaire à l'Ukraine. Une arme essentielle, le système de défense aérienne américain Patriot, pourrait venir à manquer dans les semaines ou les mois à venir.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a décidé de suspendre provisoirement l'aide militaire à l'Ukraine, une décision qui frappe l'Ukraine en plein cœur. En outre, les Etats-Unis ne fournissent plus de renseignements des services secrets et ont coupé l'accès des Ukrainiens aux images satellites commerciales. Pour l'armée ukrainienne, qui a subi une pression massive ces derniers mois en raison des attaques incessantes de la Russie, il s'agit de revers cuisants.

Le changement de politique de Trump pourrait être tout aussi dévastateur pour la population ukrainienne. Depuis l'automne dernier, la Russie a déjà intensifié ses attaques par drones et missiles. Chaque jour, ce sont surtout des drones qui volent sur les villes ukrainiennes et les infrastructures énergétiques, mais la Russie attaque également avec des dizaines de missiles à intervalles réguliers. Un triste point culminant a été atteint dans la nuit de jeudi à vendredi dernier: 67 missiles et 194 drones ont été lancés en direction de l'Ukraine. La défense antiaérienne du pays a pu intercepter 196 drones, mais uniquement 34 missiles.

Ces chiffres démontrent l'importance d'une défense aérienne opérationnelle pour l'Ukraine. Grâce à différents systèmes, elle protège autant que possible ses villes et donc la population civile ainsi que les infrastructures énergétiques contre les attaques aériennes. Mais selon les experts, l'arrêt des aides militaires par Trump affaiblit justement la défense antiaérienne des Ukrainiens, indispensable à leur survie - car un système centralisé est difficilement remplaçable.

Les Patriots auraient intercepté des missiles hypersoniques

Il s'agit du système de défense aérienne américain Patriot. Les dispositifs de lancement permettent de tirer sur différents missiles. L'Ukraine les utilise contre les plus dangereux des missiles russes et les missiles de croisière. Même les redoutés missiles hypersoniques Kinschal des Russes auraient déjà été interceptés de cette manière dans des cas isolés.

L'un des avantages du système est qu'il neutralise les missiles ennemis à des distances de plus de 100 kilomètres, ce qui réduit le risque de chute de débris pour la population civile dans les villes.

Bien que les Patriots aient démontré leur efficacité en Ukraine, celle-ci n'a reçu que peu de batteries des pays qui la soutiennent. Selon les données ukrainiennes, les Etats-Unis ont fourni trois batteries, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Roumanie une chacun. La situation est toutefois aggravée par le fait que ces pays ont également tardé à livrer des missiles pour les systèmes. Selon les experts, l'Ukraine n’a donc pas pu constituer de réserves en raison de la persistance des attaques russes.

«Nous ne pouvons pas laisser l'Ukraine les mains vides»

Dans un article publié sur la plateforme Bluesky, l'expert en sécurité Fabian Hoffmann demande aux Européens de trouver des moyens de continuer à fournir des missiles Patriot aux Ukrainiens. «Cela peut signifier que nous devons les acheter aux Etats-Unis ou épuiser nos propres stocks», explique-t-il.

«Mais nous ne pouvons pas laisser l'Ukraine les mains vides»

Les partenaires européens sont conscients de ce problème en Ukraine. Depuis le clash survenu lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Donald Trump à la Maison Blanche, les Européens cherchent des moyens de compenser autant que possible l'aide américaine, ce qui s'avère difficile.

Le Royaume-Uni et la Norvège en renfort

Le premier ministre britannique Starmer a annoncé dimanche dernier un paquet d'aide d'un montant de 1,6 milliard de livres. Cela permettra à l'Ukraine d'acheter 5000 missiles antiaériens Martlet grâce à un financement à l'exportation, a-t-il déclaré. Les missiles Martlet sont toutefois principalement destinés à intercepter des drones et des menaces mineures à courte distance – ils ne peuvent donc pas remplacer les missiles Patriot.

La Norvège vient une nouvelle fois au secours de l'Ukraine. Le pays a déjà livré 13 systèmes de défense antiaérienne Nasams aux troupes de Kiev. Le fabricant Kongsberg veut désormais produire lui-même les missiles correspondants en Ukraine afin de pouvoir soutenir plus efficacement et plus rapidement le pays attaqué. La mise en place d'une telle chaîne de production peut toutefois prendre beaucoup de temps, ce dont l'Ukraine ne dispose pas actuellement.

L'Ukraine dispose également d'un système qui a souvent été présenté comme un genre de Patriot européen. Il s'agit de la coproduction anglo-franco-italienne SAMP/T, qui peut également combattre des missiles balistiques à longue portée grâce à ses missiles Aster. L'Ukraine ne dispose toutefois que de deux lanceurs. Par le passé, le fabricant Eurosam a rencontré des problèmes dans la production des missiles, mais les pays impliqués auraient déjà fait pression pour y remédier.

Traduit de l'allemand par Anne Castella